Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Сийярто назвал «жалким и детским» решение Польши не приглашать посла Венгрии
Сийярто назвал «жалким и детским» решение Польши не приглашать посла Венгрии на церемонию начала председательства в ЕС
Венгрия выразила недовольство после отказа Польши пригласить венгерского посла на церемонию начала председательства в ЕС, назвав это решение «жалким и детским».
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение польского МИД не приглашать венгерского посла на торжественную церемонию начала польского председательства в ЕС «жалким и детским», передает РИА «Новости». Отзыв приглашения произошел после того, как Венгрия предоставила политическое убежище бывшему польскому заместителю министра юстиции Марчину Романовскому.
Польша приняла председательство в Евросоюзе 1 января. Церемония инаугурации пройдет в пятницу вечером в Национальной опере Варшавы. Несмотря на первоначальное приглашение и подтверждение участия венгерского посла, польская сторона отозвала приглашение из-за ухудшения двусторонних отношений.
Романовский обвиняется в крупных хищениях, связанных с Фондом справедливости, он объявлен в розыск польской прокуратурой. В связи с предоставлением убежища Венгрией, польский МИД вызвал венгерского посла для вручения ноты протеста и отозвал своего посла для консультаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша 3 января объявила о решении отозвать приглашение венгерского посла на церемонию инаугурации председательства в Европейском союзе.
МИД Польши назвал предоставление Венгрией политического убежища бывшему замглавы польского минюста Марчину Романовскому «недружественным шагом».