Сирия передала МАГАТЭ 73 тонны урана

Tекст: Денис Тельманов

Дамаск передал около 73 тонн природного урана под гарантии Международного агентства по атомной энергии, передает РИА «Новости». Это стало возможным после урегулирования всех остававшихся вопросов по ядерному досье прежних властей Сирии.

«Около 73 тонн природного урана были поставлены под гарантии МАГАТЭ после урегулирования остававшихся вопросов, связанных с ядерным досье прежнего режима», – заявил аль-Акля в интервью телеканалу Al-Ekhbariya.

По его словам, для проверки экспертам агентства были предоставлены объект Аль-Кибар в провинции Дейр-эз-Зор и связанные с ним площадки.

Сейчас все ядерные материалы и объекты в стране находятся под системой гарантий МАГАТЭ. Власти намерены расширять мирное использование атомной энергии в медицине, энергетике, сельском хозяйстве, а также в сферах продовольственной и водной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы природного урана на территории Сирии.

Ранее новое сирийское правительство согласилось предоставить специалистам агентства немедленный доступ к бывшим ядерным объектам.

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность развивать двустороннее сотрудничество с Дамаском.