Reuters сообщило об обнаружении сотрудниками МАГАТЭ якобы следов урана в Сирии

Tекст: Ирма Каплан

Правительство ныне свергнутого сирийского лидера Башара Асада заявило, что территория Дейр-эз-Зора, на которой находилось здание, была обычной военной базой. В 2011 году МАГАТЭ пришло к выводу, что в здании, «с большой вероятностью», находился реактор, построенный тайно, о чем Дамаску следовало бы заявить, передает Reuters.

«С тех пор МАГАТЭ пыталось сделать окончательный вывод, но в результате новых исследований в 2024 году смогло взять пробы окружающей среды в трех неназванных местах, «которые предположительно были функционально связаны» с Дейр-эз-Зором», – говорится в конфиденциальном отчете, с которым ознакомилось агентство.

МАГАТЭ обнаружило «значительное количество частиц природного урана в образцах, взятых в одном из трех мест. Анализ их показал, что уран имеет антропогенное происхождение, то есть он был получен в результате химической обработки, сказано в отчете.

Термин «природный» указывает на то, что уран не был обогащен. В отчете не было сделано заключения о том, что означают обнаруженные следы.

Нынешние сирийские власти указали, что у них нет информации, которая могла бы объяснить присутствие таких частиц урана, сказано в докладе. К тому же правительство страны в июне предоставило МАГАТЭ доступ к соответствующему объекту для взятия дополнительных проб окружающей среды. Сирия, как указано в докладе, согласилась сотрудничать с МАГАТЭ на основе полной прозрачности для решения вопроса о прошлой ядерной деятельности Сирии.

Тогда глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси попросил власти Сирии помочь ему вернуться в Дейр-эз-Зор, чтобы провести дальнейший анализ и получить доступ к документации.

«Как только этот процесс будет завершен и результаты оценены, появится возможность прояснить и решить нерешенные вопросы гарантий, связанные с прошлой ядерной деятельностью Сирии, и закрыть этот вопрос», – сказано в заявлении МАГАТЭ.

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, Европейский союз отменил экономические ограничения в отношении Сирии, оставив в силе лишь антитеррористические меры, и вывел из санкций ключевые сирийские структуры.

Новое правительство Сирии согласилось предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к предполагаемым бывшим ядерным объектам немедленно.