Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Калининградские власти предупредили об очередях на границе
Власти предупреждали об очередях на границе Калининградской области и Польши после праздников
В Калининградской области после новогодних праздников поток транспорта на границе с Польшей увеличился в 2,4 раза, что приводит к образованию очередей из-за неритмичной работы польской таможни.
Калининградские власти предупредили о возникновении очередей на границе с Польшей из-за увеличения пассажирского потока, сообщает РИА «Новости». После окончания новогодних праздников и выходных дней количество транспортных средств на автомобильных пунктах пропуска в Калининградской области увеличилось в 2,4 раза.
Для обеспечения бесперебойного движения через границу пункты пропуска «Багратионовск» и «Мамоново» («Гжехотки») функционируют в реверсивном режиме. Региональное правительство увеличило количество рабочих мест для представителей государственных контрольных органов, чтобы ускорить пропуск транспортных средств.
Однако, как уточнили в пресс-службе, из-за неритмичной работы польских пунктов пропуска и усиленных мер контроля для граждан, въезжающих в Польшу из России, возникают очереди из автомобилей, следующих на выезд из России.
Накануне стало известно, что в аэропорту Калининграда задержаны на вылет и прилет 16 рейсов, включая направления в Москву и Санкт-Петербург.