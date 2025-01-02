Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».3 комментария
Стало известно о задержке 16 рейсов в аэропорту Калининграда
В Калининграде задержали 16 рейсов из-за непогоды и опозданий самолетов
В аэропорту Калининграда задержаны на вылет и прилет 16 рейсов, включая направления в Москву и Санкт-Петербург, при этом один рейс в Москву отменен, несмотря на то что сам аэропорт работает в штатном режиме.
В аэропорту Калининграда на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов, сообщает РИА «Новости». Несмотря на это, аэропорт функционирует в штатном режиме. Пресс-служба воздушной гавани подчеркнула, что актуальная информация о задержках отображается на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта. Задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов.
Согласно данным онлайн-табло, на вылет задержаны рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород. На прилет задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Шарм-эш-Шейха. Из-за погодных условий один рейс FV 6662 в Москву и обратно был отменен.
Днем 2 января ГУ МЧС по Калининградской области объявило штормовое предупреждение в регионе. Ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду, метель и снижение видимости до 500 метров в период с 17.00 (18.00 мск) до 20.00 (21.00 мск).