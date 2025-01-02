Стало известно о задержке 16 рейсов в аэропорту Калининграда

В Калининграде задержали 16 рейсов из-за непогоды и опозданий самолетов

Tекст: Дмитрий Зубарев

В аэропорту Калининграда на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов, сообщает РИА «Новости». Несмотря на это, аэропорт функционирует в штатном режиме. Пресс-служба воздушной гавани подчеркнула, что актуальная информация о задержках отображается на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта. Задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов.

Согласно данным онлайн-табло, на вылет задержаны рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород. На прилет задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Шарм-эш-Шейха. Из-за погодных условий один рейс FV 6662 в Москву и обратно был отменен.

Днем 2 января ГУ МЧС по Калининградской области объявило штормовое предупреждение в регионе. Ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду, метель и снижение видимости до 500 метров в период с 17.00 (18.00 мск) до 20.00 (21.00 мск).