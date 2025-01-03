Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Умерла заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина
Заслуженная артистка РСФСР, актриса МХАТа имени Горького Генриэтта Ромодина скончалась на 94-м году жизни
В возрасте 93 лет скончалась заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина, оставившая значительный след в театральном искусстве, сообщили в театре МХАТ имени Горького.
Заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Владимировна Ромодина, актриса МХАТа имени Горького, скончалась на 94-м году жизни, передает РИА «Новости».
Театр выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал и любил актрису.
«Уход Генриэтты Владимировны Ромодиной – это утрата для всего театрального мира», – говорится в сообщении.
Коллеги отметили ее талант, харизму и искренность, с которыми она подходила к каждому персонажу, делая ее любимицей публики.
Генриэтта Ромодина окончила школу-студию МХАТ в 1958 году. Ее карьера в театре включала широкий репертуар, от комедийных до характерных ролей. Она исполняла роли в таких постановках, как «Синяя птица», «Идеальный муж», «Валентин и Валентина», «Мудрец», «Прощание с Матерой», «Западня для королевы», «Школа злословия» и «Зойкина квартира».