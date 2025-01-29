СМИ: Курникову заметили в инвалидном кресле

The Sun: Курникова впервые за два года появилась на публике в инвалидном кресле

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Sun, Курникова была замечена у роскошного торгового центра Бэл-Харбор в Майами в инвалидном кресле. На правой ноге спортсменки был надет ортопедический ботинок, передает РИА «Новости».

Курникову сопровождали две ее дочери, Люси и Мария, семи и четырех лет соответственно, а также несколько друзей. Их сфотографировали, когда они смеялись на парковке торгового центра.

Курникова является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Она дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии в паре с Мартиной Хингис из Швейцарии. С 2001 года спортсменка состоит в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Курникова завершила свою спортивную карьеру в 2003 году, выиграв 16 титулов в парном разряде.

Напомним, в 2020 году российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали многодетными родителями. В декабре 2017 года сообщалось, что Анна Курникова родила двойню от Иглесиаса. Спустя 16 лет отношений, у пары родилась дочь Люси и сын Николас.