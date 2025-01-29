Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с биолабораториями в Конго

Tекст: Дарья Григоренко

По данным Международного комитета Красного Креста, вооруженный конфликт в регионе создает риск утечки патогенов из биолабораторий. В городе Гома на границе с Руандой находится Национальный институт биомедицинских исследований, где хранятся образцы вируса Эбола и других возбудителей геморрагических лихорадок, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что в XXI веке почти половина всех известных случаев утечек опасных патогенов произошла на территории США, а американские биолаборатории связаны с 80% случаев внутрилабораторных заражений такими болезнями, как чума и сибирская язва.

В целях повышения лабораторного потенциала в африканские регионы, прилегающие к Конго, Роспотребнадзор направил мобильные лаборатории для раннего выявления инфекций.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор следит за случаями неизвестного заболевания в Индии, где с декабря 2024 года зарегистрировано 38 случаев, 17 из которых закончились летальным исходом, включая отек мозга у умерших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор следит за ситуацией в Уганде, где около 300 человек страдают от болезни с неконтролируемой дрожью, кроме того, ведомство взяло под контроль случаи неизвестного заболевания в Нигерии, три из которых оказались смертельными, также Роспотребнадзор приступил к мониторингу неизвестного заболевания в Демократической Республике Конго.