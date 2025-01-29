Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, действительно являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.0 комментариев
Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с биолабораториями в Конго
Роспотребнадзор РФ контролирует ситуацию в Конго из-за риска утечек опасных патогенов из лабораторий, находящихся в зоне вооруженного конфликта, вследствие перебоев с электроэнергией, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным Международного комитета Красного Креста, вооруженный конфликт в регионе создает риск утечки патогенов из биолабораторий. В городе Гома на границе с Руандой находится Национальный институт биомедицинских исследований, где хранятся образцы вируса Эбола и других возбудителей геморрагических лихорадок, передает ТАСС.
В сообщении отмечается, что в XXI веке почти половина всех известных случаев утечек опасных патогенов произошла на территории США, а американские биолаборатории связаны с 80% случаев внутрилабораторных заражений такими болезнями, как чума и сибирская язва.
В целях повышения лабораторного потенциала в африканские регионы, прилегающие к Конго, Роспотребнадзор направил мобильные лаборатории для раннего выявления инфекций.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор следит за случаями неизвестного заболевания в Индии, где с декабря 2024 года зарегистрировано 38 случаев, 17 из которых закончились летальным исходом, включая отек мозга у умерших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор следит за ситуацией в Уганде, где около 300 человек страдают от болезни с неконтролируемой дрожью, кроме того, ведомство взяло под контроль случаи неизвестного заболевания в Нигерии, три из которых оказались смертельными, также Роспотребнадзор приступил к мониторингу неизвестного заболевания в Демократической Республике Конго.