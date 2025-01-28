Роспотребнадзор взял на контроль неизвестное заболевание в Индии с 17 летальными исходами

Tекст: Мария Иванова

Роспотребнадзор следит за появившейся информацией о случаях неизвестного заболевания в Индии, сообщает ТАСС. С декабря прошлого года было зарегистрировано 38 случаев заболевания неизвестной этиологии, из которых 17 завершились летальным исходом. Все случаи выявлены среди членов трех семей, симптомы включают лихорадку, тошноту, слабость и отек мозга у всех умерших.

В сети учреждений Роспотребнадзора создана лабораторная база с подготовленными специалистами и референс-центрами ведущих научных организаций, что позволяет оперативно выявлять риски и предпринимать дополнительные меры.

«Роспотребнадзор отслеживает информацию о случаях заболеваний неизвестной этиологии в Республике Индия», – говорится в сообщении ведомства. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно поступает в Роспотребнадзор.

В пунктах пропуска через госграницу РФ функционирует система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор следит за ситуацией в Уганде, где около 300 человек страдают от болезни с неконтролируемой дрожью, кроме того, ведомство взяло под контроль случаи неизвестного заболевания в Нигерии, три из которых оказались смертельными, также Роспотребнадзор приступил к мониторингу неизвестного заболевания в Демократической Республике Конго.