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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африке нужно преодолеть свою географию

    Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, действительно являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

    8 комментариев
    Юлия Басова Юлия Басова «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением

    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды.

    10 комментариев
    29 января 2025, 14:15 • Новости дня

    Стартовала регистрация добровольцев на проекты к 80-летию Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Началась регистрация добровольцев для участия в ключевых проектах «Волонтеров Победы» к 80-летию Победы, включая юбилейный конкурс «Послы Победы. Москва».

    На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» движение «Волонтеров Победы» анонсировало старт регистрации добровольцев на участие в значимых всероссийских и международных проектах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    В рамках мероприятий планируется проведение юбилейного конкурса «Послы Победы. Москва», который в этом году впервые допускает участие граждан от 18 лет без верхнего возрастного ограничения.

    Председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко рассказала, что волонтеры будут проходить специальное обучение, включая исторический блок, посвященный событиям и героям Великой Отечественной войны. Она подчеркнула, что понимание исторической правды поможет участникам в организации памятных мероприятий и укреплении патриотических ценностей.

    Также в рамках пресс-конференции было объявлено о создании Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы, который объединит более 500 тыс. добровольцев по всей стране и за рубежом. Руководитель Роспатриотцентра Елена Беликова подчеркнула важность года, посвященного юбилею Победы, и сообщила о подготовке более 30 тематических мероприятий с участием партнеров, чтобы как можно большее количество людей смогли отдать дань уважения героям прошлого и настоящего.

    Особое внимание будет уделено международным акциям. Заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов анонсировал проект «Послы Победы. Команда мира», который соберет 50 добровольцев из разных стран в Туле для организации мероприятий в честь 80-летия Победы. Поликанов отметил, что в разных странах планируется проведение около 200 мероприятий, включая выставки, кинопоказы, лекции и традиционные акции.

    Калининградская область примет участие в праздновании через серию мероприятий, посвященных 80-летию Восточно-Прусской наступательной операции. Министр молодежной политики Анна Мусевич дала старт Международному конкурсу «Внуки Победы. Калининград», призванному познакомить молодежь с историей региона и увековечить память о подвигах предков.

    29 января 2025, 03:44 • Новости дня
    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске

    В Красноармейске украинские войска взорвали шахту компании «Метинвест»

    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске
    @ Alexander Rekun/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска взорвали угольную шахту, принадлежавшую олигарху Ренату Ахметову, что угрожает металлургической промышленности страны.

    Украинские войска подорвали крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске, передает РИА «Новости». По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Гагин отметил, что шахта обеспечивала углем металлургическую промышленность Украины и экспортировала продукцию за границу. «Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – заявил эксперт. Он добавил, что ВСУ назвали другую причину подрыва: предотвращение использования шахты российскими силами для наступления.

    Гагин подчеркнул необходимость обследования шахты после освобождения Красноармейска. Он выразил надежду на возможность восстановления объекта и оценку остаточных ресурсов угля.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении компании отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы. Комплекс у Покровска (украинское название Красноармейска) ранее производил около половины всего объема добычи угля «Метинвеста» на Украине. Шахтоуправление «Покровское» - единственное, на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь.

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    28 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы

    Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с Зеленским

    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам – в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что переговоры с Зеленским в текущих условиях будут нелегитимными, передает РИА «Новости». Он отметил необходимость поиска юридического способа отмены указа, запрещающего переговоры с Россией. При этом сам Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, отметил президент.

    «Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ [о запрете ведения переговоров с РФ], он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем и ловушка, понимаете?» – подчеркнул Путин. Президент подчеркнул, что это может быть сделано председателем Верховной рады Украины.

    Глава государства пояснил, что согласно конституции Украины, президент этой страны даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. «На продление полномочий имеют право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок – все, больше ничего», – сказал Путин.

    Российский лидер также отметил, что переговоры с украинской стороны может вести кто угодно, если «если есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения», но подписывать документы по их итогам должны люди, уполномоченные украинским государством, чья легитимность подтверждена юридически.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Он вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    29 января 2025, 01:10 • Новости дня
    Задержанных в Тунисе россиян распределили по разным тюрьмам

    Задержанные в Тунисе россияне оказались в тюрьмах Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли

    Tекст: Максим Попов

    Российских туристов, задержанных в Тунисе по неизвестным причинам, распределили по тюрьмам Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли.

    По словам брата одного из задержанных, изначально всех россиян должны были содержать в тюрьме Морнагия, однако их распределили по разным учреждениям из-за нехватки мест или по другим причинам. Сейчас они находятся в тюрьмах Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что с ноября прошлого года его брата несколько раз перевозили из одной тюрьмы в другую. Сейчас он находится в городе Бурдж аль-Амери. Как у него там все устроено и что будет завтра, неизвестно, сказал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, группа из 11 россиян отправилась в поселение Хайдра для посещения памятников Римской империи, но перестала выходить на связь в ноябре. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат их в тюрьме Морнагия, известной своими плохими условиями. Директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что задержанные россияне путешествовали самостоятельно, не пользуясь услугами туроператоров. В конце декабря российское посольство в Тунисе отметило, что следственные действия в отношении задержанных в стране граждан России продолжаются, однако обвинения им так и не были предъявлены.

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    28 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Москва и Дамаск сохранили статус-кво по вопросу военных баз в Сирии

    МИД сообщил о продолжении консультаций по российским военным базам в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные базы в Сирии останутся без изменений на фоне продолжающихся консультаций между Россией и Сирией о будущем военного присутствия.

    Как заявил замглавы российского МИД Михаилом Богдановым, вопрос о дальнейшем будущем российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций, сообщает РИА «Новости». На данный момент в российском военном присутствии в Сирии изменений не происходит.

    Во вторник межведомственная делегация из России посетила Дамаск, где провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. «Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии», – отметил Богданов.

    Он также добавил, что «пока ничего не меняется в отношении российских баз». Обе стороны договорились о необходимости продолжения более углубленных консультаций для укрепления каждого направления сотрудничества между Россией и Сирией.

    Богданов подчеркнул, что вопрос о договоре об управлении портом в сирийском Тартусе, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, является чисто техническим. Стороны отдельно обсудят эту ситуацию.

    Ранее директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди заявил, что новые власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении портом Тартус, которое было заключено с российской компанией в 2019 году.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от Сирии закрыть базы России. До этого сирийские власти начали переговоры с Москвой о будущем этих баз. Россия предложила временно использовать базы в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

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    29 января 2025, 06:10 • Новости дня
    ВСУ отказались атаковать позиции российских войск в Волчанске

    Подразделения ВСУ в районе Волчанска саботировали приказы атаковать российские позиции

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ в районе Волчанска отказались выполнять приказы командования атаковать позиции российских войск, ссылаясь на нехватку ресурсов и плохие погодные условия, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Как сообщил Марочко, радиоперехваты свидетельствуют о том, что украинские военные в районе Волчанска вместо того, чтобы вести наступательные действия, предпочитают обороняться, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что из штаба сухопутных войск Украины в Волчанск уже направлена инспекционная группа для расследования случаев саботажа.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что освобождение Двуречной в Харьковской области открывает перед российскими войсками прямую дорогу для наступления на Волчанск.

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    29 января 2025, 13:48 • Новости дня
    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском

    Эксперт Анпилогов: Потеря крупнейшей шахты под Красноармейском – серьезный удар по экономике Украины

    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская металлургия лишилась сначала качественной железной руды, а теперь теряет залежи дешевого коксующегося угля. Но Киев не считается с экономическими последствиями. Подрывом шахты под Красноармейском (Покровском) ВСУ хотели предотвратить использование инфраструктуры российскими военными и создать России дополнительные расходы на восстановление, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «Угледобывающее предприятие, подорванное ВСУ, объединяло несколько объектов возле поселка Удачное близ Красноармейска. Самая большая шахта – это шахта №1. Она же одна из самых старых, там несколько раз производилась модернизация», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, преимущество красноармейского коксующегося угля заключается в легкости его добычи. «Например, в соседней Горловке залежи сопряжены с крутопадающими, практически вертикальными слоями угля. Как следствие, их добыча обходилась дорого. Под Красноармейском залегание пластов практически горизонтальное. Это позволяет использовать механизацию, в том числе проходческие комбайны», – уточнил собеседник.

    «Таким образом, красноармейская шахта всегда были «на переднем крае» по модернизационному потенциалу, и как следствие себестоимость добычи угля оказывалась низкой», – добавил специалист. Потерю Украиной такого источника дешевого сырья Анпилогов назвал «серьезным ударом» по экономике страны. Он отметил, что на подконтрольной Киеву территории остаются месторождения угля – в том числе Львовский бассейн – но они «бедные и неудобные к отработке».  

    «Коксующийся уголь, купленный у США или Австралии, обойдется украинской стороне в полтора – два раза дороже, чем тот, который добывался на шахте под Красноармейском. Кроме того, транспортировка сырья станет непростым процессом в силу того, что перевозить его придется по Черному морю. Риски судоходства отразятся на страховых премиях», – рассуждает эксперт.

    Все это скажется на украинской металлургии, которая и так «страдает от недофинансирования», добавил аналитик. «Украина оказалась в достаточно неприятной ловушке. Ее преимуществом была дешевизна двух основных компонентов для производства чугуна в доменном процессе – это коксующийся уголь и железорудный концентрат», – напомнил Анпилогов.

    Как уточнил собеседник: самые богатые месторождения железной руды располагаются на юге Запорожской области – Киев их утратил. Залежи остаются в Полтавской области, а также в районе Кривого Рога. «Между тем, криворожские месторождения содержат большое количество серы. Ее приходится убирать дополнительными способами, чтобы соответствовать стандарту по производству большинства марок стали. А это опять-таки тянет цены вверх», – заметил эксперт.

    «Получилось, что украинская металлургия лишилась сначала самой качественной железной руды, а теперь она теряет вторую компоненту – это дешевый кокс», – подчеркнул эксперт. Таким образом, украинский металл теряет качество и становится неконкурентоспособным в условиях зависимости от импорта коксующегося угля.

    Однако Киев не считается с экономическими последствиями. Подрыв ВСУ шахты под Красноармейском носил, скорее, характер военных приготовлений, считает Анпилогов. По его мнению, речь идет об организации противником взрыва ствола шахты. Он объясняет: это «достаточно высокое индустриальное здание, эквивалентное 16- или 25-этажному дому, в зависимости от конкретного случая».

    «На этой башне можно размещать и ретрансляторы для беспилотников, и расчет ПТУР. Оттуда удобно вести наблюдение», – перечислил аналитик. На этом фоне он напомнил, что ранее украинские войска уничтожили трубы Кураховской электростанции. «То есть первая причина, по которой взорваны шахты, – военная», – подчеркнул Анпилогов.

    «Вторая причина – создать для России дополнительные расходы на восстановление. Украина продолжает использовать тактику выжженной земли. Если какой-либо объект может представлять ценность для российской стороны, то в большинстве случаев ВСУ пытаются при отступлении если не уничтожить его, то максимально вывести из строя, чтобы наступающим войскам оставались руины», – добавил эксперт.

    В случае с шахтой под Красноармейском пока рано судить о разрушениях и необходимых для восстановления добычи угля работах. «Главный вопрос – в каком состоянии находится подземная выработка, не затоплена ли она. Во многих условиях вода поступает в шахты, и могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы осушить их. Также нужно понимать, какое состояние в части концентрации газов, например, метана. То есть это вопрос комплексной восстановительной экспертизы», – детализировал аналитик.

    Но стоит ожидать, что добыча в перспективе будет восстановлена Россией. «Как я говорил ранее, красноармейский уголь является одними из самых доступных и экономически выгодных в отработке. Более того, шахта расположена вблизи традиционного металлургического кластера. Рядом и месторождения железной руды. Кроме того, есть специалисты. Это все, что нужно для современной металлургии. А эта отрасль, как и энергетика, – одна из основ промышленного роста», – акцентировали специалист.

    «Для производства автомобилей, судов или космических кораблей нужна качественная сталь. Это то, чем вполне реально заниматься на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области – регионов, для которых промышленность всегда была традиционной отраслью», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВСУ подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (Покровске) ДНР. Предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в России в перечень террористов и экстремистов). Украинская сторона объясняет свои действия предотвращением использования шахты российскими силами для дальнейшего наступления.

    При этом произошедшее угрожает существованию металлургической промышленности Украины. «Эта шахта добывала уголь не только для украинской металлургической промышленности, но и в том числе он экспортировался в другие страны. То есть Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – отметил военно-политический эксперт Ян Гагин в разговоре с РИА «Новости».

    По его мнению, после освобождения Красноармейска необходимо будет провести комплексное обследование территории объекта на предмет возможности его дальнейшего восстановления. «Нужно будет провести дефектовку самой шахты – что можно восстановить, можно ли использовать ее, насколько богато еще месторождение коксующегося угля, которое там осталось», – уточнил Гагин.

    В середине декабря 2024 года стало известно, что компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении предприятия отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы.

    Шахтоуправление «Покровское» – единственное, пока еще на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь. По информации украинских СМИ, в 2023 году Украина более чем на 90% обеспечивала себя углем, поставляемым именно с этой шахты. Директор компании «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявлял, что при потере ВСУ Красноармейска страна столкнется с рядом последствий, среди которых дефицит угля и как следствие сокращение производства стали.

    Напомним, наступление российской армии в Донбассе уже обернулось для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Так, ВС России установили контроль над литиевыми месторождениями в освобожденном Шевченко. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще может приобрести Россия в ближайшее время.

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    29 января 2025, 01:29 • Новости дня
    Сумма требований российских телеканалов к Google достигла 1,81 дуодециллиона

    Сумма требований 17 российских телеканалов к Google составила 1,81 дуодециллиона рублей

    Сумма требований российских телеканалов к Google достигла 1,81 дуодециллиона
    @ SARAH YENESEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Сумма требований 17 российских телеканалов к Google за блокировку аккаунтов на YouTube достигла астрономических 1,81 дуодециллиона рублей, что стало следствием ежедневных штрафов, удваивающихся каждую неделю.

    Общая сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google достигла 1,81 дуодециллиона рублей. Дуодециллион представляет собой единицу с 39 нулями, что подчеркивает астрономическую величину иска. Долг сформировался к 15 января из-за неисполнения Google решения о восстановлении аккаунтов российских СМИ на YouTube, передает РБК со ссылкой на источники.

    В материале отмечается, что процесс начался в 2020 году с исков от «Царьграда» и РИА ФАН к Google LLC, Google Ireland и ООО «Гугл», которые требовали восстановить заблокированные аккаунты. В 2021 году суд вынес решение в пользу телеканалов, обязав Google восстановить доступ. Однако, корпорация не исполнила предписание в течение девяти месяцев, что повлекло за собой ежедневные штрафы в размере 100 тыс. рублей. Сумма штрафа удваивалась каждую неделю до исполнения решения без ограничения.

    Вследствие к делу подключились другие российские телеканалы, среди которых «Звезда», «Первый канал», ВГТРК, «ТВ Центр» и НТВ.

    До этого сообщалось, что мировой судья в Москве оштрафовал Google LLC на сумму более 8 млрд рублей за уклонение от исполнения административного наказания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия начала расследование в отношении компаний Apple, Meta* и Alphabet по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Ранее Еврокомиссия оштрафовала Apple на сумму почти 2 млрд евро за нарушение конкуренции на рынке. Затем Евросоюз временно остановил начисление новых штрафов для Apple, Google и Meta, чтобы пересмотреть текущие расследования в соответствии с правилами о цифровых рынках.

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    28 января 2025, 22:44 • Новости дня
    Еврокомиссия ввела пошлины на импорт сельхозпродукции из России

    Еврокомиссия утвердила пошлины на сельхозпродукты и удобрения из России и Белоруссии

    Tекст: Максим Попов

    Еврокомиссия одобрила введение пошлин на российские и белорусские сельхозпродукты, а также азотные удобрения, что затронет 15% импорта из России.

    Еврокомиссия утвердила предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. Это решение коснется 15% сельскохозяйственного импорта из России, который ранее не обла­гал­ся повышенными пошлинами, передает ТАСС.

    Как отмечается в заявлении ЕК, после утверждения Советом все сельскохозяйственные товары из России будут облагаться европейскими тарифами. Однако влияние этих пошлин ограничится только импортом в страны ЕС и не затронет транзитный экспорт через Евросоюз.

    Решение о введении пошлин связано с санкционной политикой, направленной на экономическое давление на Россию и Белоруссию. Ожидается, что это создаст дополнительные барьеры для экспорта российских и белорусских товаров на европейский рынок.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Севим Дагделен назвала санкции ЕС против России саморазрушительными для Германии. Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение продлить еще на полгода санкции против России, срок действия которых истекает 31 января. ЕС наложил санкционные ограничения на троих российских граждан, обвиняемых в кибератаках на страны ЕС, по мнению объединения, эти лица якобы работают офицерами ГРУ.

    Коментарии (6)
    29 января 2025, 00:09 • Новости дня
    Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете помощь Украине
    Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете помощь Украине
    @ Ton Molina/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через украинскую территорию в Словакию.

    «Если Зеленский не начнет снова транзит газа через Украину – неважно, словацкий ли это газ или другой – и не пропустит газ до Словакии, я воспользуюсь своим правом и проголосую в Евросовете. И заблокирую финансовую помощь Украине как таковую», – приводит ТАСС слова Фицо.

    Ранее он поднимал вопрос о возможности отмены антироссийских санкций ЕС как меры воздействия на Украину для восстановления газового транзита. Эта тема также обсуждалась в контексте переговоров, которые ЕК намерена провести с Украиной по вопросу поставок газа в Европу с привлечением не только Словакии, но и Венгрии.

    Напомним, транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Позднее Фицо и Еврокомиссия обсудили прекращение транзита газа через Украину без участия Киева.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Венгрия угрожает отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа. Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, готова поддержать эту инициативу.


    Коментарии (2)
    28 января 2025, 21:17 • Новости дня
    Путин заявил о «почти нулевом» суверенитете Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится через месяц-два, если Киев лишится вооружений и финансовой поддержки Запада. Он сказал, что в этом смысле у Украины «почти нулевой» суверенитет.

    Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, выразил уверенность в том, что конфликт на Украине может быстро закончиться при определенных условиях, передает ТАСС.

    «Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц-полтора, два», – сказал он.

    «В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», – добавил президент.

    Ранее Путин указывал, что в данный момент переговоры с Украиной будут нелегитимными, поскольку в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины из-за окончания конституционных сроков его пребывания у власти.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после 20 мая 2024 года Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, хотя сам он это не признает. При этом украинские власти сейчас умалчивают о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться.

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    29 января 2025, 07:33 • Новости дня
    ПВО России за ночь сбила 104 украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО России за ночь сбила 104 украинских беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь сбили 104 украинских беспилотника, перекрывая воздушные угрозы над девятью регионами, включая Курскую и Брянскую области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было сбито над Курской областью (47 единиц) и Брянской областью (27 единиц).

    Кроме того, были перехвачены 11 беспилотников над Смоленской областью, семь – над Тверской, четыре – над Белгородской, по три беспилотника – над Нижегородской и Калужской областями.

    По одному беспилотнику было сбито над Ростовской и Ленинградской областями.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Смоленской области силы ПВО ликвидировали беспилотник, пытавшийся атаковать объект ядерной энергетики. Кроме того, на территории промышленного предприятия в Кстовской промзоне Нижегородской области произошло возгорание после падения обломков сбитого беспилотника.

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    28 января 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин: Надо пересаживать чиновников на российские автомобили
    Путин: Надо пересаживать чиновников на российские автомобили
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками «АвтоВАЗа» заявил, что его поручение о пересадке чиновников на автомобили отечественного производства пока не выполнено в полном объеме.

    Глава государства подчеркнул, что работа в этом направлении должна быть доведена до конца, несмотря на имеющиеся трудности, передает ТАСС.

    «Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», – отметил Путин.

    По его словам, одной из главных проблем является сложность в определении того, что именно считать произведенной в России машиной. В этой связи специалисты занимаются разработкой критериев, которые позволят более четко определить уровень локализации автомобилей. Путин заверил, что лично участвует в работе над этой задачей.

    Он выразил уверенность в необходимости пересадки чиновников на российские автомобили, отметив, что такая идея уже получила соответствующее продолжение.

    Напомним, Путин во вторник отправился с рабочей поездкой в Самарскую область, она началась с посещения завода «АвтоВАЗ», где ему показали предсерийный автомобиль «Лада Искра». Главе государства также презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива».

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    28 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Путин рассказал, как Зеленский вводит мировое сообщество в заблуждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зеленский вводит украинцев и мировое сообщество в заблуждение, заявил президент России Владимир Путин. По его словам в Киеве утверждают, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда войска РФ стояли под столицей Украины. Однако на самом деле этот документ Зеленский подписал несколькими месяцами позже, когда Россия уже отвела свои войска от Киева.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Путин отметил, что переговоры между Россией и Украиной начались вскоре после начала российской спецоперации, с последующими встречами в Белоруссии и Стамбуле. Путин подчеркнул, что в конце марта 2022 года Россия получила от Киева документ с предложениями, которые легли в основу мирного договора, выработанного в Стамбуле.

    По словам Путина, Россия согласилась вывести войска из-под Киева с целью недопущения серьезного кровопролития. Этот вывод был завершен 4 апреля 2022 года, а проект мирного соглашения окончательно согласован 15 апреля того же года.

    «В конце марта начали вывод войск из-под Киева двумя направлениями, двумя колоннами. Четвертого апреля вывод был закончен. Часть войск ушла через Белоруссию, а часть прямо на территорию Российской Федерации. 4 апреля был закончен вывод, а бумага, которую мы согласовали в Стамбуле, была сверстана 15 апреля», – сказал российский лидер.

    Практически в этот же день, несмотря на спорные моменты, российская сторона выразила готовность реализовать документ, сообщил Путин. «Дорабатывать там было уже практически нечего, там был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку на личной встрече двух президентов», – сказал президент России.

    Однако, несмотря на готовность России подписать документ, Киев взял паузу для консультаций с западными союзниками. По словам Путина, после визита тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который действовал по указанию Вашингтона, Киев отказался от подписания соглашения, решив продолжать войну.

    «Они приняли решение не подписывать соглашение. Но, повторю еще раз, 4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было, а соглашения были окончательно согласованы 15 апреля. А указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября, то есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения. Поэтому говорить о том, что запрет на переговоры был введен, когда российские войска стояли под Киевом, ну совершенно некорректно. И по таким серьезным вопросам так пытаться возводить в заблуждение свое общество, мировое сообщество, минимум некорректно. Это просто лишний раз подчеркивает, с кем мы имеем дело», – заключил Путин.

    Ранее Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также рассказал, что Россия предлагала Киеву уйти с территорий ДНР и ЛНР в 2022 году, чтобы предотвратить начало боевых действий.

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    28 января 2025, 23:30 • Новости дня
    В США потребовали объяснений затяжного конфликта на Украине

    СМИ сообщили о необходимости Байдену и Зеленскому объяснить войну на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Американский обозреватель Тэд Снайдер считает, что Байден и Зеленский обязаны объяснить свои решения, связанные с продолжением конфликта на Украине и отказом от переговоров с Москвой.

    Как сообщает издание American Conservative, бывший президент США Джо Байден и действующий президент Украины Владимир Зеленский столкнутся с необходимостью объяснить гражданам, почему они предпочли продолжать боевые действия на Украине и отказались от дипломатического диалога с Москвой, передает РИА «Новости».

    Обозреватель журнала Тэд Снайдер указал, что Киев на законодательном уровне запретил переговоры с Россией, несмотря на неоднократные заявления Москвы о готовности к диалогу.

    Снайдер напомнил, что в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с российским руководством. Он отметил, что однажды Зеленскому придется объясняться перед украинцами за свое участие в конфликте и необходимость защищать решение не вступать в переговоры с Россией под давлением западных держав. «Но это не оправдывает США. Байдену тоже однажды придется объяснять, зачем нужна была война на Украине после многообещающих переговоров в Стамбуле», – считает Снайдер.

    По мнению журналиста, администрация Байдена осознавала недостаток сил у Киева для противодействия российской армии. Он также заявил, что США пытались ослабить Россию, используя жителей Украины. Это, по мнению Снайдера, связано с желанием НАТО «расширяться куда угодно», в результате чего Байдену придется объяснять выбор пути «катастрофического кровопролития» вместо мирного урегулирования.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что администрация Байдена могла повлиять на решение Украины отказаться от стамбульских договоренностей 2022 года, что привело к продолжению конфликта.

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    29 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН по заявлению о покушении на Путина
    Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН по заявлению о покушении на Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума приняла решение обратиться в Конгресс США и ООН с требованием расследовать слова журналиста Такера Карлсона о возможной подготовке администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина.

    В пресс-службе Госдумы пояснили, что обращение должно подчеркнуть необходимость тщательной проверки информации, озвученной Карлсоном, передает ТАСС.

    «ГД направит обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление Карлсона о подготовке администрацией Байдена покушения на Владимира Путина», – заявили в пресс-службе.

    Напомним, американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать эти заявления, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать это заявление.

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