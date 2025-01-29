Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.3 комментария
Обломки БПЛА упали на завод «Сибур-Кстово» в Нижегородской области
Обломки беспилотника вызвали возгорание на предприятии «Сибур-Кстово» в Нижегородской области
В результате ночной атаки в Нижегородской области обломки беспилотника упали на предприятие «Сибур-Кстово», что привело к возгоранию, однако жертв удалось избежать.
Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию предприятия «Сибур-Кстово» в Нижегородской области в результате отраженной ночной атаки, сообщает ТАСС. На месте происшествия возникло возгорание. Тем не менее в результате инцидента никто из сотрудников предприятия не пострадал.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и ведут борьбу с пожаром. Представители компании отметили, что весь персонал был перемещен на безопасное расстояние для обеспечения их безопасности. В настоящее время предпринимаются все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории промышленного предприятия в Кстовской промзоне Нижегородской области произошло возгорание после падения обломков сбитого беспилотника. В результате атаки беспилотника на промзону в Дзержинске Нижегородской области четверо сотрудников пожарной части получили легкие осколочные ранения и были отпущены домой после оказания медицинской помощи.