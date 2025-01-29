San Francisco Chronicle: Калифорнийские виноделы приготовились к «войне» с Трампом из-за миграционной политики

Tекст: Мария Иванова

Газета San Francisco Chronicle сообщает, что калифорнийские виноделы начали активно готовиться к последствиям ужесточения миграционной политики президента США Дональда Трампа. Они опасаются, что усиление депортации мигрантов нанесет удар по винодельческой промышленности штата, где более 70% работников в сельскохозяйственной отрасли составляют мигранты, передает ТАСС.

Дженезис Моннет из некоммерческой организации Puertas Abirtas заявила: «Люди очень напуганы. Такое ощущение, что мы готовимся к войне». Винодельческие компании, такие как Enterprise Vineyards, выражают готовность встать на защиту своих сотрудников. Луис Давила, менеджер этой компании, подчеркнул необходимость разъяснительной работы среди работников, заверив их в поддержке.

Региональные власти округа Напа также предпринимают шаги для защиты мигрантов. В декабре они заявили о намерении поддерживать этих людей, независимо от их миграционного статуса. На сайте округа появились полезные ресурсы, включая горячую линию и юридическую помощь.

Эти меры становятся актуальными на фоне новых указов Трампа. Вступив в должность 20 января, он подписал указ об ограничении предоставления гражданства по праву рождения и расширил полномочия правоохранительных органов для ускоренной депортации нелегальных мигрантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U из-за нового указа президента Дональда Трампа, предусматривающего всестороннюю оценку условий программы.

Американские военные готовы усилить контроль на границе с Мексикой, включая отправку дополнительных войск, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Администрация президента США Дональда Трампа дала указание увеличить число задерживаемых мигрантов до 1,5 тыс. в день, уделяя особое внимание тем, кто подозревается в преступлениях.