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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    0 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    4 комментария
    27 января 2025, 17:25 • Новости дня

    Пентагон пообещал при необходимости направить войска на границу с Мексикой

    Глава Пентагона Хегсет пообещал при необходимости направить войска на границу с Мексикой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские военные готовы предоставить ресурсы для усиления контроля на границе с Мексикой, в том числе отправить туда дополнительные войска, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

    «Все, что необходимо на границе, будет предоставлено», – сказал новый шеф Пентагона, передает ТАСС.

    Ранее администрация президента США Дональда Трампа дала указание увеличить число задерживаемых мигрантов до 1,5 тыс. в день. При этом акцент должен быть сделан на тех, кто подозревается в преступлениях.

    26 января 2025, 12:15 • Новости дня
    Маск предложил переименовать Ла-Манш

    Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в канал Вашингтона

    Маск предложил переименовать Ла-Манш
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США.

    Американский предприниматель Илон Маск предложил новое название для пролива Ла-Манш, который разделяет Британию и Францию. Об этом бизнесмен написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В частности, Маск предложил назвать пролив именем первого президента США Джорджа Вашингтона и сопроводил текст картинкой, где Ла-Манш указан с новым названием.

    Напомним, в Америке продолжается процесс переименования географических объектов, инициированный президентом Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил о переименовании Мексиканского залива в залив Америки и самой высокой горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли. Изменения внесут в официальную систему географических названий США (GNIS) после завершения всех процедур.

    Трамп также заявил, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной, и подчеркнул, что без американской поддержки она бы не существовала.

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    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    24 января 2025, 20:38 • Новости дня
    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия

    Политолог Дробницкий: Путин открывает для Трампа возможность диалога между великими державами

    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Роман Крецул

    Заявление Владимира Путина о том, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году, – это аванс, жест доброй воли и кредит доверия Трампу как к человеку, в котором Москва видит договороспособного политика. Но этот кредит доверия легко растерять, считает политолог Дмитрий Дробницкий.

    «Путин готов к предметным переговорам с Трампом, в том числе по проблемам стратегической стабильности и вопросам энергетики. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что является руководителем одной из трех великих держав, от взаимоотношений которых в этом мире очень многое зависит», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, переговоры могут касаться вопросов стратегической стабильности. «В руках России и США находится оружие, которым можно вогнать все человечество в каменный век. Поэтому Москва занимает ответственную позицию: если у сторон есть желание честно, открыто и говорить на равных – тогда надо говорить. То же самое касается энергетики», – пояснил эксперт.

    Также стоит обратить внимание на заявление Путина о том, что если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, украинского кризиса могло бы не быть. «Мы предполагаем, что Трамп говорит правду. Более того, мы перестаем делать вид, что Байден пришел к власти честно. С нашей стороны это аванс и жест доброй воли, который означает готовность Москвы считать Трампа добросовестным переговорщиком», – полагает американист.

    Теперь перед новым главой Белого дома открыто два пути: либо вести себя добросовестно, либо потратить кредит доверия со стороны России. «У президента США появляется возможность диалога с другой великой державой, которая рассчитывает на то, что Трамп – договороспособный политик. Но этот кредит доверия можно легко растерять», – пояснил аналитик.

    Впрочем, за последние дни Трамп допустил одну важную ошибку, считает эксперт. «Он взялся за мирные инициативы по Украине, не разобравшись в этом вопросе. На данный момент у него нет рычагов влияния на ситуацию в Восточной Европе. Киев принадлежит не ему, а его политическим врагам в США и ЕС. Всерьез надавать на Россию он тоже не может, потому что введение новых санкций приведет к тому, что он сделает Европе и Америке в два раза больнее, чем уже сделано», – заключил Дробницкий.  

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжает оставаться открытой для диалога с США. «С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал», – добавил Путин.

    Российский лидер также выразил мнение, что победа Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине. Он также отметил, что с новой администрацией США «может быть достаточно много точек соприкосновения, поиска решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня»: «Это и вопросы о стратегической стабильности, это вопросы экономики, кстати говоря».

    Президент напомнил, что для экономик России и США характерна одна общая черта. «Как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены плохо, потому что, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны, и слишком низкие цены тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний. Здесь нам есть о чем поговорить. Есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес», – пояснил Путин.

    «Поэтому, скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но, повторяю, это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации», – заключил Путин.

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    26 января 2025, 11:05 • Новости дня
    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа

    Кнайсль: До рукопожатия Путина и Трампа необходимо проделать много другой работы

    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление контактов между Россией и США должно начаться до рукопожатия президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а не после их встречи. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходимо провести значительную дипломатическую работу, считает Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета и бывший глава МИД Австрии, передает РИА Новости.

    По ее мнению, рукопожатие между лидерами двух стран станет лишь результатом такой работы. Кнайсль подчеркнула, что для начала нужно увеличить дипломатический персонал и возобновить технические контакты в сферах культуры и спорта, так как в последние четыре-пять лет штат дипломатического персонала был сокращен с обеих сторон.

    Кнайсль отметила, что начало контактов не должно происходить с рукопожатия, а затем решения бюрократических вопросов. Она считает, что процесс должен происходить «снизу вверх». Важно не только создать атмосферу доверия, но и обеспечить условия, при которых встреча и ее сопровождающие мероприятия будут основаны на хорошо подготовленной базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки, а Джон Болтон отмечал, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу.

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    25 января 2025, 03:24 • Новости дня
    Мексика отказала США в приеме самолета с мигрантами на борту

    Tекст: Максим Попов

    Власти Мексики отказали в посадке американскому военному самолету, который перевозил нелегальных мигрантов, направлявшихся в страну после депортации из США, сообщил телеканал CNN.

    По невыясненным причинам Мексика отказала в посадке американскому военному самолёту C-17, на борту которого находились мигранты. Это, по крайней мере на некоторое время, нарушило планы президента Трампа по депортации нелегалов из США, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что американская администрация отправила два рейса C-17 с 160 мигрантами из Техаса и Калифорнии в Гватемалу, используя военно-транспортные самолеты для их перевозки. Вместе с ними должен был вылететь самолет в Мексику, однако он так и не поднялся в воздух.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам Трампа, депортация нелегальных мигрантов из США проходит успешно и в первую очередь из страны высылают закоренелых преступников.

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    24 января 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что согласен с Трампом в том, что если бы у него не «украли победу», ситуация могла бы быть иной, передает ТАСС.

    «Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», – сказал глава государства.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.

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    26 января 2025, 01:29 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном увеличении территории США

    Трамп предсказал значительное расширение территории США в ближайшем будущем

    Трамп заявил о возможном увеличении территории США
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти.

    Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о возможном значительном увеличении территории США в ближайшем будущем, передает ТАСС. Выступая в Лас-Вегасе, Трамп подчеркнул: «В недалеком будущем наша страна может очень значительно увеличиться». Он добавил, что это может произойти «довольно скоро», однако не уточнил, каким образом.

    Ранее Трамп неоднократно высказывал идею о вступлении Канады в состав США, обещая ей военные и экономические преимущества. Однако власти Канады неизменно отвергали такую возможность. Также Трамп подчеркивал необходимость присоединения Гренландии к США, угрожая Дании высокими торговыми пошлинами в случае отказа от острова. Уже в первый президентский срок он предлагал купить Гренландию, но это предложение было отвергнуто как датскими, так и гренландскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен требовал продать Гренландию. Также Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения. Арктика становится ключевым геополитическим регионом, и Россия должна усилить свои позиции, чтобы защитить национальные интересы, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.


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    25 января 2025, 19:20 • Новости дня
    Politico сообщила о расколе в команде Трампа из-за пошлин

    Politico сообщила о разногласиях в команде Трампа по пошлинам на импортные товары

    Tекст: Вера Басилая

    Неопределенность с пошлинами на иностранную продукцию вызвала разногласия среди советников президента США ДональдаТрампа, сообщила газета Politico.

    Неопределенность по поводу введения пошлин на иностранную продукцию вызвала первые разногласия в команде президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Это стало первым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным политическим позициям. После вступления в должность Трамп еще не занялся вопросом пошлин, что, по словам трех неназванных источников, свидетельствует о нерешительности в выборе путей и сроков их введения.

    Politico отмечает, что неясность в вопросе пошлин связана с обсуждениями, которые ведутся в двух лагерях. В первый лагерь входят кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и министра финансов Кевин Хассетт и Скотт Бессент, которые выступают за точечное введение ограничений, чтобы избежать инфляции. Второй лагерь, состоящий из кандидата на должность торгового представителя США Джеймисона Грира, директора Национального торгового совета Питера Наварро и заместителя главы аппарата по политическим вопросам Стивена Миллера, поддерживает протекционистский подход с широкомасштабными пошлинами.

    Один неназванный республиканец, общающийся с администрацией, отметил, что экономические чиновники Трампа уже начинают взаимодействие с потенциально затронутыми отраслями. Это необходимо, чтобы оценить влияние новых пошлин и разработать стратегии справления с возможными последствиями.

    Ранее Трамп обещал ввести тарифы на уровне 25 процентов на товары из Канады и Мексики в ответ на проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика. Он также анонсировал десять процентов дополнительных экспортных пошлин на китайские товары, что, по мнению Wall Street Journal, может угрожать глобальной торговой системе и нанести ущерб американской автомобильной промышленности.

    Кроме того, Трамп намерен досрочно пересмотреть торговое соглашение USMCA с Канадой и Мексикой, чтобы изменить условия для автомобильной отрасли и вернуть заводы в США, используя угрозу пошлин.

    Трамп также спровоцировал в Америке спор о справедливом территориальном устройстве страны, предусматривающем либо присоединение Канады, либо возврат земель Мексике.

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    24 января 2025, 21:07 • Новости дня
    Трамп пообещал канадцам низкие налоги и хорошую медицину за присоединение к США
    Трамп пообещал канадцам низкие налоги и хорошую медицину за присоединение к США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

    Беседуя с журналистами в Северной Каролине, Трамп выразил желание видеть Канаду 51-м штатом Соединенных Штатов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что канадские граждане могут получить значительные налоговые послабления в случае присоединения к США.

    Трамп также отметил, что вхождение в состав США даст Канаде более надежную поддержку в военных вопросах и существенно улучшит условия в области здравоохранения. Президент подчеркнул, что считает налоги в Канаде чрезмерно высокими, и обещал их снижение в случае преобразования страны в американский штат.

    Издание The Hill сообщало, что отделение Квебека может помочь президенту США Дональду Трампу в присоединении Канады к США.

    Ранее Трамп, комментируя заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку, отметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США. Эксперты объяснили претензии Трампа на Гренландию и Канаду.

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    26 января 2025, 03:01 • Новости дня
    США может потребоваться согласие Британии для покупки Гренландии

    США смогут выкупить Гренландию только при отказе Британии от покупки

    США может потребоваться согласие Британии для покупки Гренландии
    @ Egmont Strigl/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова, сообщил бывший датский министр Том Хейм. Это связано с соглашением 1917 года, предоставляющим Британии первоочередное право на покупку.

    Экс-министр по делам Гренландии Том Хейм заявил об обязательности согласия Британии для покупки Гренландии США, передает ТАСС. Хейм отметил, что Британия еще в 1917 году потребовала права первой покупки Гренландии в случае ее продажи. Это условие было закреплено в договоре о Датской Вест-Индии, когда США выкупили у Дании за 25 млн долларов колонии, ныне известные как Американские Виргинские Острова.

    Согласно упомянутому договору, датское правительство гарантировало, что распространит свои экономические и политические интересы на всю Гренландию, и США юридически признали эту территорию датской. Хейм подчеркнул, что президент Дональд Трамп, высказывая интерес к покупке острова, возможно, не знал об этом соглашении.

    The Sunday Times отметила, что Лондон вряд ли будет претендовать на остров, хотя юридически имеет право первой покупки. Трамп ранее угрожал ввести торговые пошлины против Дании за отказ продать Гренландию. В недавнем разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, как сообщила Financial Times, Трамп настаивал на покупке, но получил отказ, что усилило его конфронтационные настроения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти, в то время как сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию, а ранее предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

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    25 января 2025, 00:42 • Новости дня
    В Дании поверили в серьезность намерений Трампа забрать Гренландию

    Трамп агрессивно требовал от Дании продать Гренландию

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию, сообщила Financial Times.

    По информации издания, президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил о намерении приобрести Гренландию. По словам высокопоставленных европейских чиновников, разговор был напряженным. Трамп, по их мнению, вел себя агрессивно и настаивал на покупке острова, несмотря на заявленный отказ Дании, передает ТАСС.

    Премьер Дании в ответ настаивала, что Гренландия не продается, что вызвало недовольство Трампа. «Он был очень тверд. Это было как холодный душ. Раньше было трудно воспринимать это всерьез. Но я действительно думаю, что все серьезно и потенциально очень опасно», – цитирует издание слова одного из чиновников.

    Белый дом не комментирует детали этого разговора, однако официальный представитель СНБ Брайан Хьюз написал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что Трамп считает важным обеспечивать безопасность Гренландии в свете стратегических интересов США в Арктике. Он также подчеркнул, что президент стремится к взаимному процветанию обеих стран.

    До этого Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить Гренландию к США и угрожал введением высоких торговых пошлин против Дании.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 21 января на пресс-конференции глава правительства Гренландии Мюте Эгеде подчеркнул, что жители острова хотят самостоятельно определять свое будущее, отвергая возможность стать гражданами США или Дании.

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    25 января 2025, 15:00 • Новости дня
    Экс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
    Экс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон отметил, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    По его словам, Путин обладает навыками, которые позволяют ему оказывать влияние на американского лидера Трампа, передает РИА «Новости».

    Болтон считает подобные действия Путина потенциально опасными для Украины.

    Он выразил обеспокоенность тем, что такая динамика между лидерами может повлиять на международные отношения и стабильность в регионе.

    Ранее читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

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    26 января 2025, 03:26 • Новости дня
    Трамп разработал план перехода TikTok под контроль Oracle

    Трамп готовит сделку для передачи контроля над TikTok компании Oracle

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа разрабатывает план, при котором Oracle и сторонние инвесторы возьмут под контроль TikTok, уменьшив китайскую долю до минимума.

    Как сообщает NPR, администрация Дональда Трампа работает над планом передачи контроля над TikTok американской компании Oracle. Источники утверждают, что по условиям обсуждаемой сделки, Oracle и группа сторонних инвесторов возьмут на себя значительную часть управления TikTok, тогда как китайская компания ByteDance сохранит лишь миноритарную долю.

    Подробности сделки включают контроль Oracle над алгоритмами приложения, сбором данных и обновлением программного обеспечения. Это позволит Oracle фактически следить за деятельностью TikTok и обеспечивать ее надзор. Несмотря на это, ByteDance не полностью уйдет из проекта, но ее доля снизится до минимального уровня, подчеркивается в публикации.

    Ожидается, что стоимость TikTok в рамках этой сделки может достичь 200 млрд долларов. Американская компания Microsoft рассматривается как один из потенциальных инвесторов, что может повлиять на окончательные условия соглашения.

    Интересно, что ранее президент Джо Байден подписал закон, требующий продажи TikTok или прекращения его работы в США. Однако после заверений со стороны Трампа приложение снова стало доступно для американских пользователей. Трамп объявил об отсрочке запрета и заявил о желании США владеть половиной TikTok, но не уточнил, что это означает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис TikTok начал восстановление своей работоспособности в США после получения от Дональда Трампа заверений о безопасности для компаний-партнеров, американские пользователи TikTok выразили недовольство изменениями в алгоритмах и цензурой после блокировки и возобновления работы приложения, а президент США Дональд Трамп отметил в интервью Fox News, что китайские телефоны и компьютеры могут представлять более серьезную угрозу для национальной безопасности США, чем TikTok.

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    25 января 2025, 01:20 • Новости дня
    США официально переименовали Мексиканский залив в Американский

    Трамп утвердил переименование Мексиканского залива в Американский

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс официального переименования Мексиканского залива в Американский, а высочайшей горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли, передает ТАСС. Документ опубликован на сайте Белого дома.

    Согласно указу, Министерство внутренних дел США должно в течение 30 дней урегулировать все формальности с переименованием и обновить данные в Информационной системе географических названий (GNIS). Власти должны будут обеспечить использование новых названий во всех официальных документах.

    Трамп аргументировал переименование Мексиканского залива его значимостью для американской экономики, назвав его «центральным для экономики Америки». Переименование горы Денали, по указу Трампа, связано с восстановлением исторического названия горы Мак-Кинли, данное в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли в 1917 году.

    Администрация Барака Обамы в 2015 году переименовала гору в Денали в знак уважения к коренному населению Аляски. Однако Трамп считает, что это решение «оскорбило память президента Мак-Кинли», который «героически привел народ к победе в испано-американской войне». В дополнение, министр внутренних дел должен создать новый список выдающихся американцев для увековечивания их имен на территории США.

    До этого Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

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    26 января 2025, 07:56 • Новости дня
    Трамп предложил расселить беженцев из Газы в арабских странах

    Трамп заявил о возможности переселения беженцев из сектора Газа в арабские страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил надежду на сотрудничество с арабскими странами для временного и долгосрочного расселения беженцев из сектора Газа, предложив построить для них жилье за пределами региона.

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселения беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран, как временно, так и в долгосрочной перспективе. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что сотрудничество с арабскими странами может позволить переселенцам из сектора Газа жить в спокойствии.

    «Я бы предпочел сотрудничать с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где они, возможно, смогли бы для разнообразия жить в спокойствии… Это может быть как временно, так и долгосрочно», – заявил Трамп журналистам на борту Air Force One.

    Ранее телеканал NBC News, ссылаясь на неназванного чиновника, сообщил, что администрация Трампа рассматривает вопрос о том, как восстановить Газу, и где временно разместить около 2 миллионов палестинцев. Одним из потенциальных мест для их переселения могла бы стать Индонезия. Однако, как отметили в индонезийском МИД, Джакарте о таких планах неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, в ходе которого обсуждались вопросы регионального мира и стабильности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встречу с Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне, что может произойти до завершения первого этапа сделки по Газе. Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

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