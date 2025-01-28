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Национальный центр «Россия» откроет пять филиалов в регионах
До конца года пять филиалов Национального центра «Россия» начнут работу в разных регионах страны, включая Ханты-Мансийский автономный округ, Рязанскую область и Севастополь.
Как сообщается в Telegram-канале Национального центра «Россия», до конца текущего года новые площадки появятся в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Рязанской области, Севастополе, а также в Приморском и Красноярском краях.
Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила: «Филиалы Национального центра сохраняют наследие Выставки «Россия». Одна из наших важных задач – передать знания и опыт регионам, чтобы они на местах создавали точки притяжения, которые будут удивлять и вдохновлять людей».
Каждый из филиалов станет местом проведения культурных мероприятий, образовательных программ и выставок. В их экспозициях будут представлены нацпроекты и вклад местных жителей в развитие страны. Ожидается, что эти площадки станут центрами притяжения в своих регионах, предлагая различные мастер-классы и творческие встречи.
В июле прошлого года президент России Владимир Путин объявил о создании национального центра «Россия» на площадке «Экспо».