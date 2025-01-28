Секретарь генсовета ЕР Якушев исполнил мечту девочки из ДНР

Tекст: Ольга Иванова

Владимир Якушев, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», исполнил мечту Ангелины Дороговой из Донецкой народной республики, сообщает сайт «Единой России». Девочка приняла участие в акции «Елка желаний», и ее рассказ о мечте увидеть Москву был услышан во время XXII Съезда партии. В эти выходные ее желание стало реальностью.

Ангелина вместе с матерью посетила Москву, где они побывали на обзорной экскурсии по городу. Они посетили Красную площадь, Третьяковскую галерею и парк аттракционов «Остров мечты». Кроме того, в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ состоялась встреча семьи Дороговых с Владимиром Якушевым.

«Верить в чудеса нужно! Я очень рад, что мы смогли исполнить желание Ангелины и подарить ей столько положительных эмоций!» – заявил Якушев, комментируя встречу.

Ангелина Дорогова, активно занимающаяся декоративно-прикладным искусством, хореографией и рисованием, поделилась своими впечатлениями от поездки: «Я с детства мечтала увидеть Москву. Впечатления – непередаваемые. Большой, красивый город, столько интересных мест. На Красной площади я впервые встала на коньки и даже почти научилась кататься. Огромное спасибо за такой подарок!»

Партия «Единая Россия» традиционно участвует в Всероссийской акции «Елка желаний», в рамках которой представители партии исполняют детские мечты по всей стране.