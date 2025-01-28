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Секретарь генсовета ЕР Якушев исполнил мечту девочки из ДНР
Ангелина Дорогова, девочка из ДНР, посетила Москву и достопримечательности города, благодаря участию в акции «Елка желаний», исполнив свою детскую мечту увидеть столицу.
Владимир Якушев, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», исполнил мечту Ангелины Дороговой из Донецкой народной республики, сообщает сайт «Единой России». Девочка приняла участие в акции «Елка желаний», и ее рассказ о мечте увидеть Москву был услышан во время XXII Съезда партии. В эти выходные ее желание стало реальностью.
Ангелина вместе с матерью посетила Москву, где они побывали на обзорной экскурсии по городу. Они посетили Красную площадь, Третьяковскую галерею и парк аттракционов «Остров мечты». Кроме того, в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ состоялась встреча семьи Дороговых с Владимиром Якушевым.
«Верить в чудеса нужно! Я очень рад, что мы смогли исполнить желание Ангелины и подарить ей столько положительных эмоций!» – заявил Якушев, комментируя встречу.
Ангелина Дорогова, активно занимающаяся декоративно-прикладным искусством, хореографией и рисованием, поделилась своими впечатлениями от поездки: «Я с детства мечтала увидеть Москву. Впечатления – непередаваемые. Большой, красивый город, столько интересных мест. На Красной площади я впервые встала на коньки и даже почти научилась кататься. Огромное спасибо за такой подарок!»
Партия «Единая Россия» традиционно участвует в Всероссийской акции «Елка желаний», в рамках которой представители партии исполняют детские мечты по всей стране.