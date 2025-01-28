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Женщина погибла в результате обстрела ВСУ Каховки
ВСУ ударили по Каховке, погибла женщина, еще две ранены
В Каховке при обстреле ВСУ погибла женщина, еще две жительницы получили ранения различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговую травму.
Как передает РИА «Новости», в результате обстрела Вооруженными силами Украины жилого сектора Каховки, расположенной на левом берегу Днепра, погибла женщина 1939 года рождения. Глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что две другие женщины получили минно-взрывные и осколочные травмы, одна из которых была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой.
По данным Филипчука, пострадавшие женщины 1951 и 1956 годов рождения госпитализированы с ранениями. Обстрел был направлен на жилой сектор на улице Свердлова, что глава города охарактеризовал как намеренное действие украинских сил. «Это не останется безнаказанным», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке. Ранее в результате атаки дрона на автомойку в Новой Каховке пострадали три человека. Также сообщалось, что пенсионерка погибла при атаке FPV-дрона в Херсонской области.