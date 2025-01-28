В МВД дали совет по выбору пароля

Tекст: Алексей Дегтярев

При использовании своих аккаунтов следует избегать подключения к общественным Wi-Fi сетям, лучше подключаться к собственному интернету, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также следует во всех сервисах использовать разные пароли. Хороший пароль состоит из 12 символов, содержит заглавные и строчные символы и цифры, не содержит запоминающихся сочетаний клавиш. В таком пароле также нет очевидных данных – ФИО, даты рождения и т. д.

Важно использовать многофакторную аутентификацию, которую предлагают сервисы, и биометрию.

Следует удалять неиспользуемые учетные записи, поскольку преступники могут с помощью неактивных записей собирать данные о пользователях.

Министерство напомнило, что 28 января празднуется Международный день защиты персональных данных.

Ранее МВД раскрыло схему мошенничества с онлайн-покупками игровых предметов и аккаунтов, наиболее часто встречающуюся в играх «Викинги. Война кланов», «Страж королевства» и Roblox.