Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
В МВД дали совет по выбору пароля
Обеспечение безопасности собственных аккаунтов в социальных сетях и других интернет-сервисах основывается на безопасном пароле, пояснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
При использовании своих аккаунтов следует избегать подключения к общественным Wi-Fi сетям, лучше подключаться к собственному интернету, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также следует во всех сервисах использовать разные пароли. Хороший пароль состоит из 12 символов, содержит заглавные и строчные символы и цифры, не содержит запоминающихся сочетаний клавиш. В таком пароле также нет очевидных данных – ФИО, даты рождения и т. д.
Важно использовать многофакторную аутентификацию, которую предлагают сервисы, и биометрию.
Следует удалять неиспользуемые учетные записи, поскольку преступники могут с помощью неактивных записей собирать данные о пользователях.
Министерство напомнило, что 28 января празднуется Международный день защиты персональных данных.
Ранее МВД раскрыло схему мошенничества с онлайн-покупками игровых предметов и аккаунтов, наиболее часто встречающуюся в играх «Викинги. Война кланов», «Страж королевства» и Roblox.