Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.0 комментариев
Британия ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии
Британское правительство добавило в санкционный список против Белоруссии несколько физлиц и юрлиц, в их числе – руководитель ЦИК республики Игорь Карпенко.
Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в Британию и заморозку активов в случае их обнаружения, распространили на председателя Центризбиркома республики Игоря Карпенко, руководителя главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД страны Андрея Ананенко и его заместителя Михаила Бедункевича, передает ТАСС.
Под санкции также попали начальники исправительных учреждений в Гродно и Волковыске Павел Казаков и Виктор Дубровка, начальник СИЗО №1 в Минске Андрей Цедрик.
Кроме того, санкции были введены в отношении завода «Легмаш» в Орше, конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты» и предприятия «АЛЕВКУРП», разрабатывающего радиолокационные системы.
Напомним, в Белоруссии на прошлых выходных прошли президентские выборы. Действующий глава страны Александр Лукашенко был переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.