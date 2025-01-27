Британия ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии

Tекст: Алексей Дегтярев

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в Британию и заморозку активов в случае их обнаружения, распространили на председателя Центризбиркома республики Игоря Карпенко, руководителя главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД страны Андрея Ананенко и его заместителя Михаила Бедункевича, передает ТАСС.

Под санкции также попали начальники исправительных учреждений в Гродно и Волковыске Павел Казаков и Виктор Дубровка, начальник СИЗО №1 в Минске Андрей Цедрик.

Кроме того, санкции были введены в отношении завода «Легмаш» в Орше, конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты» и предприятия «АЛЕВКУРП», разрабатывающего радиолокационные системы.

Напомним, в Белоруссии на прошлых выходных прошли президентские выборы. Действующий глава страны Александр Лукашенко был переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.