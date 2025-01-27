Протестующие заблокировали транспортную развязку в Белграде

В Белграде студенты заблокировали ключевую развязку

Tекст: Ольга Иванова

Участники протестов в Сербии заблокировали одну из крупнейших транспортных развязок Белграда, известную как Автокоманда, сообщает РИА «Новости». По словам президента Сербии Александра Вучича, протесты финансируются из-за рубежа с целью свержения власти.

Массовые студенческие протесты, начавшиеся в ноябре, на этот раз совпали с праздником в честь святого Саввы. Протестующие, представляющие различные факультеты, перекрыли движение на нескольких трассах, несут национальные флаги и транспаранты с символикой своих факультетов и окровавленной ладонью, символом протеста. Среди лозунгов видны и антиправительственные.

Протестующие планируют провести 15 минут в молчании в память о 15 погибших при обрушении козырька на вокзале в Нови-Саде. Они требуют публикации всей документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности причастных чиновников и освобождения задержанных на протестах. Полиция не вмешивается в происходящее, но перекрыла движение. Демонстранты пропускают трамваи и машины скорой помощи.

Во второй половине дня ожидается обращение президента Александра Вучича. Ранее он призвал студентов вернуться к занятиям и не быть «орудием в руках политических деятелей».

Напомним, 1 ноября в результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде погибли 14 человек, среди которых граждане Сербии и Северной Македонии. Президент России Владимир Путин направил соболезнования правительству страны после инцидента.