Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.0 комментариев
Протестующие заблокировали транспортную развязку в Белграде
В Белграде студенты заблокировали ключевую развязку
В Белграде протестующие студенты заблокировали транспортную развязку Автокоманда, требуя публикации документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде и привлечения к ответственности причастных к обрушению, унесшему жизни 15 человек.
Участники протестов в Сербии заблокировали одну из крупнейших транспортных развязок Белграда, известную как Автокоманда, сообщает РИА «Новости». По словам президента Сербии Александра Вучича, протесты финансируются из-за рубежа с целью свержения власти.
Массовые студенческие протесты, начавшиеся в ноябре, на этот раз совпали с праздником в честь святого Саввы. Протестующие, представляющие различные факультеты, перекрыли движение на нескольких трассах, несут национальные флаги и транспаранты с символикой своих факультетов и окровавленной ладонью, символом протеста. Среди лозунгов видны и антиправительственные.
Протестующие планируют провести 15 минут в молчании в память о 15 погибших при обрушении козырька на вокзале в Нови-Саде. Они требуют публикации всей документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности причастных чиновников и освобождения задержанных на протестах. Полиция не вмешивается в происходящее, но перекрыла движение. Демонстранты пропускают трамваи и машины скорой помощи.
Во второй половине дня ожидается обращение президента Александра Вучича. Ранее он призвал студентов вернуться к занятиям и не быть «орудием в руках политических деятелей».
Напомним, 1 ноября в результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде погибли 14 человек, среди которых граждане Сербии и Северной Македонии. Президент России Владимир Путин направил соболезнования правительству страны после инцидента.