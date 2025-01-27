Руководство Fuji TV ушло в отставку из-за секс-скандала с ведущим Накаи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководство японского телеканала Fuji TV, в том числе председатель правления Сюдзи Кано и президент Коити Минато, ушло в отставку на фоне секс-скандала с ведущим Масахиро Накаи, сообщает ТАСС. Причиной скандала стали действия Накаи сексуального характера в отношении девушки, что привело к досудебному соглашению на 90 млн иен.

СМИ указывают, что инцидент произошел на ужине, организованном для сотрудников Fuji TV. Это негативно отразилось как на Накаи, так и на всей компании, так как стало известно о требованиях руководства по участию женщин-телеведущих в подобных мероприятиях.

После публикации скандал усугубился из-за отсутствия действий со стороны Fuji TV, когда информация стала известна. Накаи продолжал вести шоу, несмотря на осведомленность руководства о произошедшем. В результате отказались от рекламы на канале такие гиганты, как Toyota и McDonald's.

На специальной пресс-конференции Коити Минато извинился за ошибки в управлении и ненадлежащую реакцию компании, что привело к потере доверия к вещательной индустрии.

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