У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.0 комментариев
Кремль: Путин посетит Петербург на годовщину снятия блокады Ленинграда
Песков сообщил о визите Путина в Петербург на 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда
Президент России Владимир Путин посетит Петербург в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, чтобы провести мемориальные мероприятия, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин также встретится с ветеранами и вручит им юбилейные медали «80 лет победы в Великой Отечественной войне», передает ТАСС.
Мероприятия, запланированные на этот день, включают в себя не только встречи с ветеранами, но и участие в различных мемориальных акциях, которые напомнят о трагических и героических страницах истории Ленинграда.
На этой неделе Путин посетит различные регионы и примет участие в подготовке к 80-летию Победы.