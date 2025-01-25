Путин поручил подготовить предложения о льготных тарифах для многодетных семей в такси

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.

В поручении говорится о необходимости проведения анализа и представления предложений, включая наличие автомобилей с детскими удерживающими системами, соответствующими весу и росту ребенка. Также предлагается установить льготные тарифы для многодетных семей.

Кроме того, глава государства поручил правительству совместно с регионами разработать меры по организации отдыха для семей с детьми, особенно многодетных. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 апреля 2025 года.

«Администрации президента Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации провести анализ эффективности имеющихся мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в аудио- и видеопродукции, настольных, компьютерных и иных играх, и по результатам анализа при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации », – говорится в документе.

Для обеспечения доступности дошкольного образования Путин поручил правительству представить предложения по ее сохранению для детей от двух месяцев до семи лет. Также будут проработаны меры по повышению доступности групп продленного дня в школах и обеспечению кадров.

Российский лидер также рекомендовал региональным властям проработать вопросы повышения доступности общественного транспорта для семей с детьми, в том числе для многодетных. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 мая, а затем – один раз в полгода. Ответственными назначены главы регионов.

Ранее Путин поручил правительству принять меры по введению скидок на авиабилеты для детей до 12 лет, которые должны составлять не менее 50% от стоимости.