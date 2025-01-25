Путин поручил проработать увеличение материнского капитала

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в России 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Семья»:... проработать вопрос и представить предложения о совершенствовании действующей программы материнского (семейного) капитала, в том числе об увеличении размера материнского (семейного) капитала в зависимости от очередности рождения ребенка», – говорится в перечне поручений.

Срок исполнения данного поручения установлен на 1 декабря 2025 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Семья».

Кроме того, президент поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы с 1 января 2025 года женщины, удостоенные с 2022 года звания «Мать-героиня», получали такие же социальные гарантии, как и Герои Труда Российской Федерации. Исполнение данного поручения должно быть завершено к 15 апреля 2025 года, ответственным назначен Михаил Мишустин.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что с 1 февраля материнский капитал повысится на 9,5% – и сумма сертификата на первого ребенка достигнет 690 тыс. рублей.