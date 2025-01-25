  • Новость часаСтраны НАТО потратили на Украину 191 млрд долларов за три года
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    СВО испытывает на прочность будущих медиков
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не торопитесь говорить от имени Бога

    Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

    11 комментариев
    25 января 2025, 08:18 • Новости дня

    В Черкасской области поразили критическую инфраструктуру

    Tекст: Александра Юдина

    В Черкасской области Украины в результате ночной атаки повреждена критическая инфраструктура, что оставило часть жителей региона и города Черкассы без электроснабжения, заявил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец.

    По данным украинского агентства УНН, в Черкасской области Украины в результате атаки была поражена критическая инфраструктура, что вызвало перебои с электроснабжением, передает РИА «Новости».

    В регионе и в областном центре Черкассы часть абонентов осталась без света.

    Табурец добавил, что информация о масштабах повреждений уточняется.

    Накануне в семи населенных пунктах подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошли взрывы, повредившие ряд инфраструктурных объектов.

    24 января 2025, 09:53 • Новости дня
    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре пилота гражданской авиации за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир воздушного судна в Краснодаре подозревается в содействии ВСУ через перевод средств через интернет-сервисы, он задержан, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

    В Краснодаре задержан командир воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. По данным УФСБ по Краснодарскому краю, мужчина 1968 года рождения подозревается в том, что он связался с волонтером, который собирает деньги для ВСУ, передает РИА «Новости».

    Пилот использовал интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют для перевода средств на указанный расчетный счет. В ведомстве уточнили, что обвиняемый работает в гражданской авиации.

    В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ, предусматривающей наказание за государственную измену.

    Ранее 61-летнего пенсионера, бывшего военного летчика задержали за передачу информации об аэропортах Калужской и Московской областей Службе безопасности Украины (СБУ).

    В Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в сборе и передаче данных об оборонных объектах для военной разведки Украины.

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    24 января 2025, 23:13 • Новости дня
    Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ

    Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил Ан-124 с техникой ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124 с техникой, когда его разгружали на военном аэродроме.

    Российский летчик, известный под позывным Комиссар, рассказал о задании, в ходе которого он уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124, передает RT.

    Самолет находился на военном аэродроме и в момент удара разгружался техникой ВСУ, включающей бронетехнику и вооружение.

    По словам летчика, задача была выполнена в составе двух экипажей и заняла всего один час.

    «Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», – рассказал он.

    Комиссар и его экипаж были отмечены в Генштабе за успешное выполнение задания, и всем четырем участникам операции были вручены награды.

    Комиссар также рассказал о своем первом ордене Мужества, полученном в Сирии. В момент отказа двух двигателей при заходе на посадку он смог благополучно приземлить самолет в сложных метеоусловиях, несмотря на отсутствие видимости взлетно-посадочной полосы.

    «Я сам не понял, как смог это сделать в плохих метеоусловиях, когда даже ВПП не было видно», – отметил он.

    Ранее Минобороны сообщало, что нанесено поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

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    24 января 2025, 19:01 • Видео
    Санкции против России доживают последние дни?

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

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    24 января 2025, 12:50 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен

    Военкор Коц: Подразделения ВСУ в Великой Новоселке отрезаны от путей снабжения

    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировка ВСУ в Великой Новоселке лишилась поддержки со стороны артиллерии. Кроме того, формирования противника здесь были отрезаны от путей снабжения. На этом фоне освобождение поселка становится лишь вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке.

    «ВС России ведут штурм Великой Новоселки. Предварительно противнику была дана возможность сдаться в плен: российская сторона распространила информацию о маршрутах, по которым бойцы ВСУ могут выйти на наши позиции с разряженным оружием. Однако этим воспользовались лишь единицы. В результате военные 110-й бригады, находящиеся в южной части поселка, оказались фактически отрезаны от основных сил», – рассказал военкор Александр Коц.

    Судить о численности группировки ВСУ, оказавшейся в окружении, сложно. Собеседник напомнил, что интернет-ресурсы называют цифры до полутора тысяч. По его оценкам, речь идет о меньшем количестве украинских военных. «Противостоять наступающим российским силам они не смогут. Воевать без логистики и снабжения невозможно: подходят к концу и боеприпасы, и вода, и провизия, и топливо для генераторов», – акцентировал военкор.

    «Кроме того, противник лишен возможности поддерживать обороняющиеся силы артиллерии. Поэтому этот гарнизон обречен», – констатирует Коц. Он отметил, что российские войска контролируют «большую часть правого берега населенного пункта». Великая Новоселка находится в оперативном окружении, выти из него ВСУ не могут, подчеркнул собеседник.

    «У украинских военных не осталось дорог – ни асфальтированных, ни грунтовых, которые ввели бы в тыл. Северные пути простреливаются не то что из артиллерии, а из стрелкового оружия. Чтобы отделаться малой кровью, противнику следовало оставлять позиции еще позавчера», – рассуждает военкор.

    Впрочем, как отмечает Коц, действия украинского командования, которое не позволяет уходить с позиций, понятны. «Киев исходит из политической конъюнктуры. Сейчас проходит экономический форум в Давосе. Сообщения о потере ключевого населенного пункта на Донецком направлении были бы для Зеленского совсем некстати», – пояснил он.

    По прогнозам Коца, в ближайшее время стоит ожидать окончания зачистки Великой Новоселки. «Нам предстоит добить противника в северной части города – подавить огневые точки, штурмовать опорные и укрепленные пункты ВСУ», – считает собеседник. А после освобождения поселка для России откроется оперативный простор, благодаря которому можно будет «двигаться по тылам в сторону Запорожья, в обход Гуляйполя и Орехово», заключил Коц.

    Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в настоящий момент 110-я механизированная бригада противника полностью заблокирована в южной части поселка. По словам источника, формирование не сможет выйти, если «не сложит оружие».

    Ультиматум о необходимости сдачи в плен был выдвинут противнику еще в четверг. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал, что группировка ВСУ в этом районе фактически отрезана от снабжения. Он отмечал, что «сплошной обороны» украинской армии здесь уже не существует: сохранилось лишь очаговое сопротивление на севере населенного пункта.

    Как пишет военный эксперт Юрий Подоляка, ВСУ проигнорировали возможность сдачи в плен. По его словам, российская армия уже начала штурм Великой Новоселки. «Бои и зачистка идут во всех частях поселка», – сообщает он.

    При этом, по информации авторов отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», бойцы пятой танковой бригады уже водрузили флаг РФ в центре населенного пункта. Однако официального подтверждения этих данных в настоящий момент нет.

    Напомним, штурм Великой Новоселки стал возможен благодаря целому ряду успехов российских войск на Донецком направлении. Так, в январе ВС РФ удалось освободить Нескучное и Времевку, что фактически создало для ВСУ ситуацию оперативного окружения, поскольку единственный оставшийся коридор через лесополосы на северо-западной окраине находился под огневым контролем, отмечал «Московский комсомолец».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение населенного пункта создаст новую конфигурацию фронта на крайне уязвимом для противника участке.

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    24 января 2025, 10:07 • Новости дня
    WSJ: Успехи российской армии делают угрозы Трампа Москве пустыми
    WSJ: Успехи российской армии делают угрозы Трампа Москве пустыми
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает развивать свои успехи на Украине, продвигаясь к логистическим центрам ВСУ, что делает угрозы Дональда Трампа ввести новые санкции пустыми, сообщили обозреватели The Wall Street Journal.

    Обозреватели издания пишут, что предупреждения Трампа не заставят Россию отойти от своих основных требований. Российские войска продолжают одерживать верх над украинскими военными и продвигаются все ближе к логистическим центрам Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По мнению экспертов, у России достаточно ресурсов, чтобы развивать успехи на поле боя, что делает санкции несостоятельными.

    Ранее президент США выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в любое время.

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил американского президента Дональда Трампа о возможных негативных последствиях ультиматумов в отношении России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует все нюансы риторики США в отношении России.

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    24 января 2025, 18:48 • Новости дня
    Армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке пополам
    Армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке пополам
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцы группировки «Восток» сумели вскрыть украинскую оборону у Великой Новоселки, блокировав подразделения ВСУ, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    Штурмовики разбили населенный пункт на две части и блокировали формирования ВСУ, указали в ведомстве, передает ТАСС. Бойцы установили флаг России на одном из зданий в центре населенного пункта.

    Продолжается подавление обороны противника, зачистка зданий, подвальных помещений и опорных пунктов ВСУ. Операции активно поддерживаются расчетами реактивной и ствольной артиллерии, а также операторами FPV-дронов.

    Отмечается, что Великая Новоселка является последним крупным рубежом обороны ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Ранее источник сообщал, что российские войска заблокировали группировку ВСУ в Великой Новоселке. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что ВС России предъявили ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке.

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    24 января 2025, 11:04 • Новости дня
    Завод микроэлектроники в Брянске приостановил работу после атаки

    Завод микроэлектроники в Брянске приостановил работу после атаки украинских БПЛА

    Завод микроэлектроники в Брянске приостановил работу после атаки
    @ Ярослав Росинов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Завод «Группа Кремний Эл» в Брянске вынужден был прекратить работу из-за атаки беспилотников ВСУ, в результате которой пострадали производственные помещения и склад готовой продукции.

    Предприятие микроэлектроники «Группа Кремний Эл» в Брянске приостановило свою деятельность после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщает ТАСС.

    Пресс-служба предприятия уточнила, что в ночь на 24 января зафиксировали шесть прилетов БПЛА. В результате атаки повреждены часть производственных помещений и склад готовой продукции.

    «Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена. Пострадавших нет», – сообщили представители завода.

    В настоящее время специалисты оценивают ущерб и разрабатывают план восстановления производства. Также ведутся работы по укреплению системы безопасности для предотвращения повторных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за одну ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, из которых 37 – в Брянской области. Силы ПВО ранее уничтожили 18 беспилотников над Брянской областью.

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    25 января 2025, 01:03 • Новости дня
    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте

    Келлог: Украина потеряла больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме вместе, заявил Келлог

    Tекст: Максим Попов

    Безвозвратные потери Киева в конфликте превысили американские в Корее и Вьетнаме, заявил советник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил телеканалу Fox News, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем Соединенные Штаты в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых, передает РИА «Новости». Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 годы, унесла жизни более 36 тыс. американских солдат, а Вьетнамская война, длившаяся с 1955 по 1975 годы, привела к гибели более 58 тыс. американских военных.

    Келлог добавил, что доложил Дональду Трампу о ситуации на Украине и выразил уверенность в необходимости завершения конфликта не через военные действия. Он отметил, что в отличие от подхода Джо Байдена, который советник Трампа назвал «кинетическим» из-за акцента на поставки вооружений, сам Трамп считает, что эффективным способом завершения конфликта может стать экономическое давление.

    По словам Келлога, Трамп предлагает снизить стоимость нефти, чтобы ускорить завершение конфликта. Он считает, что справедливая цена нефти должна составлять 45 долларов за баррель и это может подтолкнуть стороны к мирному решению.

    До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой.

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    25 января 2025, 04:07 • Новости дня
    В Киеве решили допросить главкома ВСУ по делу о защите Харьковской области

    ГБР готово допросить Сырского по делу о защите Харьковской области

    Tекст: Максим Попов

    Государственное бюро расследований Украины рассматривает возможность допроса Главкома ВСУ Александра Сырского в рамках расследования ненадлежащей обороны Харьковской области.

    Как заявила представитель ГБР Татьяна Сапьян, главком Сырский может быть допрошен по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, передает РИА «Новости».

    «Я не исключаю, что это возможно. Будут вовлечены в процесс в виде свидетелей или опроса абсолютно все, кого следствие будет считать нужным допросить, чтобы это могло прояснить полностью картину тех событий», — приводит агентство слова Сапьян.

    До этого сообщалось, что бывший командир оперативно-тактической группировки «Харьков» Юрий Галушкин вновь арестован украинским судом без права внесения залога. По версии следствия, в мае 2024 года Галушкин неправильно оценил ситуацию на Харьковском направлении, что привело к самовольному уходу бойцов 125-й бригады теробороны ВСУ с поля боя. Командиру также вменяют игнорирование разведданных и отдачу приказов, не соответствующих реальной обстановке.

    Ранее стало известно, что помимо Галушкина, среди задержанных значатся экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны.

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    24 января 2025, 21:56 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы

    Подполье: В порту Южный в Одессе нанесен удар по объекту ВСУ, произошла детонация

    ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    В одесском порту Южный произошел удар по объекту украинских войск, за которым последовала детонация, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В одесском порту Южный произошел удар по объекту, принадлежащему вооруженным силам Украины. По словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, ссылающегося на своего коллегу, взрыв сопровождался громкой детонацией, передает РИА «Новости».

    По его словам, на место выехало не менее восьми скорых. На месте происшествия работали экстренные службы.

    Военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев заявил о нанесении ударов по пунктам управления и складам с боеприпасами вооруженных сил Украины в Запорожье.

    Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли восемь ударов по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины.

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    24 января 2025, 17:28 • Новости дня
    Лавров: Москва не видит готовности Киева и Запада к переговорам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

    Разговоры о необходимости мирных переговоров звучат все громче, но никаких практических действий, указывающих на реальную готовность к ним западных стран и киевского режима, не наблюдается, заявил Лавров, передает РИА «Новости».

    «Напротив, продолжаются западные военные поставки ВСУ, идет разработка ультиматумов России, действует юридический запрет на переговоры, не решается вопрос легитимности украинской власти», – отметил он.

    По мнению российской стороны, это говорит об отсутствии реальной поддержки мирного процесса. При этом подход России к урегулированию не изменился, она готова к диалогу на основе договоренностей 2022 года с учетом складывающихся реалий на земле и позиций.

    Эту позицию озвучивал президент России Владимир Путин в июне 2024 года.

    Ранее новый президент США Дональд Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    24 января 2025, 15:07 • Новости дня
    Российские войска заняли центр села Новоандреевка в ДНР

    Российские войска закрепились в центре Новоандреевки на западе ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные закрепились в центре села Новоандреевка на западе ДНР, продвинувшись от освобожденного города Курахово, и заняли более половины населенного пункта.

    Российские войска успешно заняли центр села Новоандреевка на западе ДНР, передает РИА «Новости». Об этом заявил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.

    По словам Рогова, военные сначала вошли в село, а затем быстро продвинулись к его центру, где и закрепились. Он уточнил: «Наши воины зашли в село и быстро продвинулись к его центру, закрепившись там. Половина села уже освобождена».

    Новоандреевка находится северо-западнее города Курахово, который ранее был освобожден российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат убедил сдаться тринадцать украинских военных в Курахово в ходе спецоперации, а командование ВСУ заминировало пути отступления для своих солдат, чтобы предотвратить их капитуляцию.

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    24 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Тимофеевку в ДНР
    Российские войска освободили Тимофеевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над населенным пунктом Тимофеевка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.

    За последние семь дней группировка «Центр» также освободила Тимофеевку, Петропавловку, Воздвиженку, Волково, Соленое и Шевченко, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка ударила по подразделениям тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины. Потери украинских вооруженных формирований превысили 4050 военнослужащих.

    Группировка «Восток» освободила Времевку, в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1070 военнослужащих, семь танков и 10 боевых бронированных машин, включая американскую MaxxPro.

    В зоне действия группировки «Днепр» украинская армия потеряла за неделю 455 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, шесть орудий полевой артиллерии, а также несколько станций РЭБ.

    В зоне ответственности группировки войск «Север» украинские силы потеряли до 2300 военнослужащих и значительное количество техники, включая американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

    Группировка «Запад» освободила Новоегоровку в ЛНР и Западное в Харьковской области. Потери противника в зоне ее действия составили свыше 3260 военнослужащих.

    В зоне действия Южной группировки ВСУ потеряли до 1680 военнослужащих и значительное количество техники.

    В прошлые сутки группировка «Центр» освободила населенный пункт Соленое в Донецкой народной республике. До этого группировка «Запад» освободила Западное в Харьковской области.

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    24 января 2025, 23:55 • Новости дня
    ВС России уничтожили штаб с британскими инструкторами под Киевом

    Российские беспилотники уничтожили штаб с британскими инструкторами под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли точечные удары по штабу с иностранными инструкторами в Броварах под Киевом, повредив важную инфраструктуру и ликвидировав британского наемника.

    Российские военные дроны совершили серию точечных атак на объекты в городе Бровары под Киевом. В результате были уничтожены шифрованные терминалы связи и спутниковая станция, а также поврежден серверный центр. Среди пострадавших оказался штаб с британскими инструкторами, передает передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Донбасский партизан».

    По данным СМИ, в ходе атаки был ликвидирован британский наемник, а несколько иностранных специалистов получили ранения.

    Российские удары также повредили инфраструктуру аэродрома 39-й бригады тактической авиации в Житомирской области, где находившаяся техника была уничтожена.

    Ранее в Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16.

    Также сообщалось, что вуз с военными в Кривом Роге треснул после удара «Искандерами».

    До этого сообщалось, что ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы.

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    25 января 2025, 07:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре

    Военные ликвидировали часть окруженных украинских солдат в Часовом Яре ДНР

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска уничтожили часть украинских боевиков, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские войска уничтожили часть солдат ВСУ, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, передает ТАСС.

    «Часть из них уже ликвидирована, но есть еще очаги сопротивления», – заявил он. При этом Марочко отметил, что российские войска продолжают подавлять огневые точки противника и пресекать попытки украинских солдат вырваться из окружения.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города.

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    24 января 2025, 09:23 • Новости дня
    Российские войска заблокировали бригаду ВСУ в Великой Новоселке

    Российские войска заблокировали 110-ю бригаду ВСУ в Великой Новоселке на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска поделили Великую Новоселку в Донецкой народной республике на две части, полностью заблокировав 110-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в южной части поселка.

    Российские войска в Донецкой народной республике добились значительного успеха, «разрезав» пополам группировку Вооруженных сил Украины в поселке Великая Новоселка, передает ТАСС.

    По информации силовых структур, 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ оказалась полностью заблокированной в южной части поселка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выдвинули ультиматум бригаде Вооруженных сил Украины в Великой Новоселке. Газета также сообщала, что Вооруженные силы Украины оказались под угрозой окружения в районе Великой Новоселки на юге ДНР из-за промедлений командования с решением об отступлении.

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