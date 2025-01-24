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Саудовская Аравия попросила Ханса Циммера переработать гимн страны
«Аль-Арабия»: Ханс Циммер переработает гимн Саудовской Аравии
Саудовская Аравия обсуждает с композитором Хансом Циммером создание новой версии гимна с использованием различных инструментов, а также другие музыкальные проекты.
Саудовская Аравия ведет переговоры с известным немецким кинокомпозитором Хансом Циммером о переработке национального гимна королевства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».
Глава Генерального управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки аль-Шейх заявил, что планируется создание новой музыкальной версии гимна с использованием разнообразных инструментов. Кроме того, обсуждаются и другие проекты с участием Циммера, включая оригинальную композицию, вдохновленную культурой страны.
Аль-Шейх также рассказал, что Циммер может создать саундтрек к будущему саудовскому фильму «Битва при Ярмуке». Кроме того, в рамках культурного фестиваля «Эр-риядские сезоны» планируется масштабный концерт, где композитор представит свои работы.
Циммер, обладатель двух Оскаров, выразил намерение вскоре посетить Саудовскую Аравию вместе со своей семьей и друзьями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, голливудский композитор Ханс Циммер создал гимн для российского футбольного клуба «Краснодар».