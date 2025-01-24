Саудовская Аравия попросила Ханса Циммера переработать гимн страны

«Аль-Арабия»: Ханс Циммер переработает гимн Саудовской Аравии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Саудовская Аравия ведет переговоры с известным немецким кинокомпозитором Хансом Циммером о переработке национального гимна королевства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Глава Генерального управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки аль-Шейх заявил, что планируется создание новой музыкальной версии гимна с использованием разнообразных инструментов. Кроме того, обсуждаются и другие проекты с участием Циммера, включая оригинальную композицию, вдохновленную культурой страны.

Аль-Шейх также рассказал, что Циммер может создать саундтрек к будущему саудовскому фильму «Битва при Ярмуке». Кроме того, в рамках культурного фестиваля «Эр-риядские сезоны» планируется масштабный концерт, где композитор представит свои работы.

Циммер, обладатель двух Оскаров, выразил намерение вскоре посетить Саудовскую Аравию вместе со своей семьей и друзьями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, голливудский композитор Ханс Циммер создал гимн для российского футбольного клуба «Краснодар».