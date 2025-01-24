Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Мы давно говорим о том, что можно было предотвратить войну на Украине, – заявил председатель правительства Грузии в пятницу журналистам. – К сожалению, произошло то, что произошло, и это принесло разрушительные последствия нашей дружественной Украине».

По его словам, «возможно предотвратить любую войну».

«Можно было предотвратить и войну 2008 года (между Грузией и Россией)», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии заявил, что «конкретные силы из «глобальной партии войны» – Deep State («глубинного государства»), сделали все для того, чтобы война на Украине случилась».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, у Киева была возможность заключить мирное соглашение, но Зеленский выбрал иной путь, решив продолжать военные действия. «Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», – сказал Трамп, акцентируя внимание на ответственности украинского лидера за текущую ситуацию.