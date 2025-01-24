Глава Приднестровья: Россия сделала все, чтобы поставить газ в регион

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Россия выполнила все необходимые условия для поставки газа в регион, однако препятствия создает Молдавия, передает ТАСС.

Красносельский отметил, что в Приднестровье запасы газа истощаются, газа осталось всего на два дня.

«Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе. И без него будет очень тяжело», – сказал он.

Глава Приднестровья добавил, что власти делают все возможное для защиты населения, но ситуация остается сложной. В некоторых квартирах температура опускается до десяти градусов тепла, что особенно тяжело для одиноких стариков и людей, нуждающихся в поддержке государства.

Кроме того, Красносельский заверил, что Приднестровье готово оплатить поставки газа и они могут начаться «хоть завтра», если Молдова позволит поставку через «Молдовагаз».

Он подчеркнул, что все задержки носят искусственный характер, и призвал к выполнению молдавских обязательств перед Приднестровьем.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставки российского газа в Приднестровье через посредников нарушают международные санкции и законодательство страны, но готова обеспечить регион теплом и считает, что Газпром мог бы организовать законные поставки через «Молдовагаз». Глава Приднестровья заявлял о готовности принять поставки газа через «Молдовагаз», гарантируя при этом оплату.

Позднее Красносельский обвинил Молдавию в препятствовании поставкам газа в республику, несмотря на ранее данные обещания обеспечить транзит через компанию Natural Gaz. Он отметил, что решение возможно, если Молдавия выполнит свои обязательства по транзиту газа.