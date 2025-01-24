Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
Российские войска взяли под контроль угольные шахты близ Котлино
ВС России захватили сельхозпредприятие и угольные шахты возле Котлино в ДНР
Российские войска продвинулись севернее и западнее села Котлино в ДНР, установив контроль над крупным сельхозпредприятием и новыми угольными шахтами.
«Наши войска продвинулись севернее Котлино, взяв под контроль крупное сельхозпредприятие, а также новые шахты по добыче угля западнее населенного пункта», – приводит РИА «Новости» слова Рогова, который подчеркнул значимость этих объектов для региона.
Ранее Рогов сообщал, что бои за Котлино переместились на территорию шахты, где российские войска закрепились и продолжают вытеснять противника. Этот поселок имеет важное стратегическое значение, поскольку вдоль него проходят автомобильная и железная дороги, соединяющие Красноармейск с Днепропетровской областью Украины.