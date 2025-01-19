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    Как прибалтийских детей готовят к войне с Россией
    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро
    Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках
    Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки
    WP: Западная разведка опровергла причастность России к повреждению кабелей на Балтике
    Захарова: Ответственные за зверства в Курской области будут наказаны
    Глава ВТБ: Систему SWIFT необходимо «убить»
    Сын Трампа посмеялся над Зеленским
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-бульвара.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    24 комментария
    19 января 2025, 16:31 • Новости дня

    Рогов сообщил о начале боев за шахту в Котлино в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бои за Котлино в ДНР переместились на территорию шахты № 2, где российские войска закрепились и продолжают выбивать противника, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска закрепились на территории шахты и продолжают выбивать противника. Рогов отметил: «Наши войска продолжают бои за освобождение Котлино, расширяя зону своего контроля», передает РИА «Новости».

    Рогов ранее сообщал, что Вооруженные силы России вошли в Котлино, за его освобождение начались бои. Через это село проходит важная автомобильная и железная дорога, связывающая Красноармейск (украинское название Покровск) с Днепропетровской областью Украины.

    В воскресенье Рогов сообщил, что гарнизон ВСУ в селе Великая Новоселка на западе ДНР оказался в оперативном окружении, украинским военным предстоит прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.

    Ранее сообщалось, что украинские войска были вынуждены начать отступление к границе Днепропетровской области, чтобы сохранить контроль над последними линиями обороны, расположенными на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

    18 января 2025, 19:20 • Новости дня
    Сирия запретила импорт из России, Ирана и Израиля

    Al Araby: Сирийское правительство запретило ввоз товаров и въезд граждан из Ирана и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Сирия ввела запрет на импорт товаров из России, Ирана и Израиля, а также ограничила въезд граждан последних двух стран, с возможной конфискацией таких товаров на контролируемых пунктах, сообщили в сирийских Минфине, Главном управлении сухопутных и морских портов и аэропортах.

    Сирия запретила ввоз товаров из России, Ирана и Израиля, а также въезд граждан из Ирана и Израиля. Министерство финансов страны объявило о новых полномочиях контрольно-пропускных пунктов и портов, запрещающих израильтянам и иранцам въезжать в Сирию, передает Ura.Ru.

    Издание Al Araby уточняет, что товары из перечисленных стран подлежат конфискации. Запрет на импорт израильских товаров действовал в Сирии уже много лет, и теперь он расширен на два других государства. Эта мера предпринята для усиления контроля над экономическим взаимодействием с данными странами.

    Сирийские власти также отметили важность соблюдения новых правил как частью более широкой стратегии экономической безопасности. При этом запрет на ввоз товаров из России является новым шагом, о котором ранее не сообщалось в таких масштабах.

    Ранее глава МИД переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани выразил надежду на возвращение страны в Лигу арабских государств.

    Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о возможном ослаблении позиций России в Африке из-за ситуации в Сирии.

    Коментарии (25)
    18 января 2025, 20:07 • Новости дня
    Бербок дала пояснения ставшему вирусным фото, где она «убегает» от Шольца

    Глава МИД Германии Бербок заявила, что не видела Шольца за своей спиной

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала фото, где она якобы «убегает» от Олафа Шольца, пояснив, что не видела происходящее за спиной.

    Бербок заявила, что момент на фото, где она якобы убегает от Шольца, а он пытается ее остановить, был вырван из контекста, и она просто не видела, что канцлер протянул руку в ее сторону, передает канал «360».

    Между тем, фотография получила широкое распространение, вызвало резонанс в Сети, пользователи высмеивают поведение Бербок.

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание после того, как канцлер Олаф Шольц наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине.

    Канцлер попытался остановить министра, однако она ушла с совещания на глазах других политиков и журналистов. Фото, на котором Шольц пытается оставить Бербок, вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

    Блогеры и журналисты отреагировали с иронией на выразительное фото, где Бербок покидает совещание с Шольцем.

    Журналист Боуз высмеял обиду Бербок из-за помощи Украине.

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    18 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Подполье сообщило о «редкого качества» ударе по базе иностранных наемников под Харьковом

    Tекст: Мария Иванова

    Под Харьковом поражена база иностранных наемников ВСУ, расположенная на территории базы отдыха «Лесная поляна», где наблюдалось присутствие военных, говорящих на испанском; начался серьезный пожар, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Место дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины поражено под Харьковом, передает РИА «Новости».  Лебедев сообщил о «очень результативном прилете».

    После удара начался серьезный пожар, на месте происшествия работают около десятка автомобилей скорой помощи, пожарные и украинские военные.

    Ранее вечером украинские СМИ зафиксировали мощный взрыв в Харькове во время воздушной тревоги, а местные власти подтвердили удары по Харьковскому и Чугуевскому районам области.

    База наемников располагалась на окраине Харькова на территории базы отдыха «Лесная поляна». Местные жители часто замечали там иностранных военных, некоторые из которых говорили на испанском.

    По словам представителя сопротивления, удар был «редкого качества». Лебедев отметил, что информация о наемниках поступила от информаторов пророссийского сопротивления. В результате прилета, по его словам, точность поражения оказалась высокой, что позволило нанести значительный урон врагу.

    Утром в субботу Лебедев сообщал, что по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами; также произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО.

    До этого удар был произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области.

    В начале года ВС России также нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников.

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    18 января 2025, 20:38 • Новости дня
    Бастрыкин поручил проверить заявления австрийского политика о России

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту высказываний австрийского политика, призвавшего к действиям против территориальной целостности России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета, ведомство по поручению Бастрыкина начало процессуальную проверку заявления австрийского политика, который, по имеющимся данным, призвал к действиям, нарушающим территориальную целостность Российской Федерации.

    Председатель Следственного комитета поручил дать правовую оценку высказываниям. Ведомство намерено тщательно разобраться в ситуации и дать ей юридическую оценку.

    Речь идет о внуке последнего императора Австро-Венгрии Карла I и депутате австрийского парламента Карле фон Габсбурге, передает Ura.Ru

    Он назвал Россию «классической колониальной империей», призвал ее «деколонизировать», и предложил карту, на которой Россия «разделена» между несколькими государствами, в том числе и Украиной.

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    19 января 2025, 01:50 • Новости дня
    Криптовалюта Трампа выросла в четыре раза за сутки

    Стоимость криптовалюты Трампа выросла в четыре раза, объем торгов превысил 10 млрд долларов

    Криптовалюта Трампа выросла в четыре раза за сутки
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Криптовалюта Donald Trump OFFICIAL TRUMP за сутки увеличила стоимость в четыре раза, достигнув максимума в 34,5 доллара, а общий оборот торгов составил более 10,5 млрд долларов.

    Запущенная президентом США Дональдом Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP в течение первых суток после появления на криптобиржах показала феноменальный рост, пишет РИА «Новости». Стартовая цена за единицу составляла семь долларов, но в течение дня котировки достигали 34,5 доллара. Позднее курс стабилизировался у отметки 28 долларов.

    По данным агрегатора CoinMarketCap, объем торгов этой криптовалютой составил почти 10,5 млрд долларов. Экономисты прогнозируют, что Трамп может предоставить биткоину безграничную свободу, возможно, даже включив его в госрезервы и используя для погашения госдолга США.

    Трамп активно поддерживает цифровые валюты. Еще до выборов он обещал сделать США «мировой столицей» криптовалют, а в июле анонсировал создание национального стратегического резерва биткоинов в случае своей победы. После его победы стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 108 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инаугурационный комитет Дональда Трампа с ноября собрал более 150 млн долларов, включая пожертвования от крупных компаний, таких как Microsoft и Google. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о выпуске нового мемкоина, что породило сомнения в подлинности его сообщений в соцсетях.

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    18 января 2025, 18:48 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона заявил о победе России на Украине

    Дуглас Макгрегор: Россия победила на Украине, остался вопрос продвижения на запад

    Экс-советник Пентагона заявил о победе России на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия уже одержала победу в конфликте на Украине, и теперь остается вопрос о том, насколько Москва решится продвинуться на запад, заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

    Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) высказал мнение о том, что Россия уже достигла победы в конфликте на Украине. Макгрегор подчеркнул, что основной вопрос состоит не в способности русских продвигаться на запад, а в том, захотят ли они это сделать и насколько далеко зайдут, передает ТАСС.

    Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что обстановка на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для украинских войск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

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    19 января 2025, 10:10 • Новости дня
    Медведев усомнился в необходимости нормализации отношений России и США

    Медведев заявил о сомнениях в необходимости нормализации отношений РФ и США

    Медведев усомнился в необходимости нормализации отношений России и США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнения в необходимости нормализации отношений России и США, утверждая, что решения Байдена создают долгосрочные проблемы.

    Медведев высказал сомнения относительно необходимости нормализации российско-американских отношений, передает РИА «Новости». Он сделал заявление в своем Telegram-канале, отметив, что администрация президента США Джо Байдена оставила своим преемникам тяжелое наследие в вопросе отношений с Москвой. По его мнению, «вредоносные закладки» решений Байдена будут проявляться еще долгое время, что может затянуть полную нормализацию отношений между двумя странами на десятилетия.

    «Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно – непонятно, нужна ли она вообще», – добавил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнения в реалистичности новых предложений избранного президента США Дональда Трампа, включая присоединение Канады и Гренландии к США и переименование Мексиканского залива, а также раскритиковал немецкий сценарий раздела Украины.

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    19 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Глава ВТБ предложил отказаться от системы SWIFT

    Костин заявил о необходимости покончить с системой SWIFT из-за утечки данных

    Глава ВТБ предложил отказаться от системы SWIFT
    @ Михаил Киреев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказаться от системы SWIFT, так как она представляет собой прямую утечку информации к недругам России, и предложил заменить ее на технологически простые и административно регулируемые решения.

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что систему SWIFT необходимо «убить» и прекратить с ней работу. Как передает РИА «Новости», Костин объяснил свою позицию тем, что SWIFT представляет собой прямую утечку информации к недругам России. Он также подчеркнул, что решение отказаться от использования этой системы является простым и требует лишь административных действий и некоторых технологических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, центральные банки стран БРИКС заняты разработкой системы обмена финансовой информацией, которая станет аналогом SWIFT.

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    19 января 2025, 01:34 • Новости дня
    Администрация Трампа запланировала смену власти в Венесуэле без применения оружия

    Трамп захотел сменить власть в Венесуэле без военных действий

    Администрация Трампа запланировала смену власти в Венесуэле без применения оружия
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа рассматривает смену правительства Венесуэлы, не прибегая к военным действиям, сообщают источники в окружении избранного президента США.

    Администрация нового президента США Дональда Трампа решила добиться изменения руководства и правительства Венесуэлы, однако исключала использование военной силы, сообщает портал Axios со ссылкой на источник из команды Трампа. По словам анонимных советников, Трамп ожидает, что судьба президента Венесуэлы Николаса Мадуро станет схожа с судьбой Башара Асада, который покинул свой пост в декабре 2024 года.

    Советники администрации Трампа сообщили, что смена режима в Венесуэле не предполагает военных действий. «Мы не возражаем, если Мадуро станет соседом Асада в Москве», – сообщил один из советников порталу Axios.

    Интерес Трампа к Венесуэле усилился на фоне действий нынешнего президента США Джо Байдена, направленных на исключение Кубы из списка государств-спонсоров терроризма. Восьмого декабря 2024 года сирийская вооруженная оппозиция захватила гостелевидение в Дамаске, заявив о контроле над страной. Позже Башар Асад покинул Сирию, после переговоров с участниками конфликта и прибыл в Москву, где РФ предоставила ему убежище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон не признал инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и увеличил награду за его поимку до 25 млн долларов, а также за информацию о других высокопоставленных венесуэльских чиновниках. В Венесуэле власти задержали семь иностранных наемников, трое из которых прибыли с Украины, по подозрению в подготовке терактов.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность посетить Белоруссию в 2025 году, что стало известно после его встречи с вице-премьером Белоруссии Виктором Каранкевичем, где обсуждалось преодоление санкционных барьеров.

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    19 января 2025, 11:15 • Новости дня
    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях

    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях и северных подступах

    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Великой Новоселке на юге, востоке и западе поселка начались бои, также столкновения происходят на подступах с севера, при этом Великая Новоселка остается последним крупным укрепрайоном ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Бои начались в южной, восточной и западной частях Великой Новоселки, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Кроме того, сражения идут и на подступах к поселку с северной стороны, добавили в силовых ведомствах.

    Представители российских силовых структур отметили, что Великая Новоселка является последним крупным укрепрайоном Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Это делает поселок стратегически важным объектом в данной области конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска почти заблокировали подразделения ВСУ в Великой Новоселке, а также освободили Петропавловку и Времевку, где ранее подняли флаг.

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    18 января 2025, 18:59 • Новости дня
    Mercedes упал в Обводный канал в Петербурге, погибли девочка и ее мать

    Tекст: Мария Иванова

    Четырнадцатилетняя девочка и ее мать погибли в результате падения Mercedes в Обводный канал после столкновения с автомобилем Skoda в Московском районе Петербурга.

    Автомобиль Mercedes с четырнадцатилетней девочкой и ее матерью упал в Обводный канал после столкновения с машиной Skoda, в результате чего он сбил ограждение и оказался в воде, сообщает РИА «Новости». Инцидент случился в субботу около 13.29 у дома №72 по набережной Обводного канала.

    Спасательные службы МЧС оперативно прибыли на место происшествия и извлекли из воды тело девочки, которая скончалась на месте. Ее мать была найдена в тяжелом состоянии и доставлена в больницу, где вскоре скончалась от полученных травм.

    По факту трагического происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи выясняют все обстоятельства аварии и причины, которые привели к столкновению автомобилей.

    В тот же день водитель иномарки в Петербурге, пытаясь уйти от погони за превышение скорости, упал в реку Фонтанку, все трое пассажиров были госпитализированы.

    В начале года в результате падения автомобиля в Москву-реку на Лужнецкой набережной погиб мужчина 1981 года рождения.

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    19 января 2025, 12:39 • Новости дня
    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки

    Российская армия нанесла урон ВСУ и наемникам в Харьковской области

    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, нанося значительные потери ВСУ, включая уничтожение техники американского и финского производства, а также освобождая населенные пункты в Донецкой народной республике.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активные действия в рамках специальной военной операции, сообщает Telegram-канал Минобороны России. На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям украинской нацгвардии и иностранных наемников в районах Волчанска и Малых Проходов в Харьковской области. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 35 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

    На направлениях, где действуют группировки войск «Запад» и «Юг», отмечены значительные успехи российских войск. В частности, подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Харьковской области и Донецкой народной республики, нанеся серьезный урон украинским бригадам. Потери противника здесь составили более 430 военнослужащих и значительное количество техники, включая американские боевые машины и артиллерийские установки.

    Южная группировка также улучшила тактическое положение, нанеся урон в районах Донецкой народной республики. Украинская сторона потеряла до 195 военнослужащих и несколько единиц техники. Одновременно группа «Центр» освободила населенный пункт Воздвиженка и нанесла поражение украинским силам в нескольких районах, включая Петровку и Дзержинск. Потери противника составили до 535 военнослужащих и значительное количество техники.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» продолжили наступление, нанеся урон украинским бригадам в ДНР и Запорожской областях. Потери ВСУ в этих районах составили до 135 и более 75 военнослужащих соответственно. В результате обстрелов поражены инфраструктура военных аэродромов и скопления живой силы противника в 143 районах.

    Российские средства противовоздушной обороны сбили три снаряда HIMARS и 66 беспилотников. Всего с начала операции уничтожено огромное количество техники противника, включая 652 самолета и более 40 тыс. беспилотников, что подчеркивает масштаб и интенсивность боевых действий.

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    18 января 2025, 18:45 • Новости дня
    Маск поддержал лозунг кандидата АдГ для Европы

    Илон Маск повторил лозунг кандидата АдГ Алисы Вайдель о величии Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X разместил лозунг, ранее использованный кандидатом на пост канцлера ФРГ от партии АдГ Алисой Вайдель, заменив слово «Америка» на «Европа».

    Маск опубликовал на своей странице в социальной сети X лозунг, ранее провозглашенный кандидатом на пост канцлера Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель, сообщает РИА «Новости».

    Вайдель адаптировала известный слоган Дональда Трампа «Make America great again!» («Сделаем Америку снова великой!»), заменив слово «Америка» на «Европа». Маск повторил этот лозунг, написав в своем аккаунте: «Сделаем Европу вновь великой!»

    20 декабря 2024 года Маск выразил уверенность в том, что только АдГ способна спасти Германию, что вызвало резкую реакцию канцлера Олафа Шольца. Шольц указал на то, что мнение Маска не является хорошим политическим советом, и выразил уверенность, что все остальные демократические партии страны с ним согласны. Маск, в свою очередь, назвал Шольца «некомпетентным дураком» и призвал его уйти в отставку, комментируя реакцию Шольца на теракт в Магдебурге.

    Ранее Маск опубликовал статью в немецкой газете Welt, в которой заявлял, что АдГ – единственная партия, способная спасти Германию от превращения в «тень своего прежнего я». Статья вызвала бурные обсуждения в Германии, и глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после ее выхода. Кандидат в канцлеры от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц охарактеризовал публикацию как беспрецедентное вмешательство в выборы Германии.

    Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что Маск вмешивается в выборы в Германии и других странах, используя свои соцсети.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск взломал правила европейской политики.

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    19 января 2025, 15:19 • Новости дня
    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт

    Националисты угрожали мэру Одессы из-за торта без национальной символики на юбилее

    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт
    @ rt_russian

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Одессы Геннадий Труханов стал объектом угроз со стороны украинских националистов из-за торта на свой 60-летний юбилей, украшенного изображениями достопримечательностей города и логотипом ЮНЕСКО, но без националистической символики.

    Украинские националисты развернули кампанию в социальных сетях против мэра Одессы Геннадия Труханова, угрожая ему физической расправой. Как передает ТАСС, причиной агрессии стала фотография торта, подаренного Труханову на его 60-летний юбилей. Торт был выполнен в виде достопримечательностей Одессы, с изображением обложек книг известных одесситов и логотипом ЮНЕСКО.

    Националистам не понравилось отсутствие на торте украинской националистической символики. Они также выразили недовольство теми писателями, которые были представлены на торте, полагая, что их необходимо подвергнуть процессам декоммунизации и дерусификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе осквернили памятники Пушкину и Воронцову, что вызвало волну протеста среди местных жителей, которые потребовали вернуть памятник Высоцкому, а также сообщалось об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к одному из памятников в Одессе.

    Коментарии (5)
    19 января 2025, 14:14 • Новости дня
    Захарова: Ответственные за зверства в Курской области будут наказаны
    Захарова: Ответственные за зверства в Курской области будут наказаны
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

    Международные организации, по ее словам, продолжают игнорировать массовые убийства мирных граждан, совершаемые украинскими неонацистами, и отказываются от расследования преступлений киевского режима, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что Запад, поощряя киевский режим, делает вид, что не замечает грубого нарушения международного гуманитарного права и Женевских конвенций. «Это именно то, что государства коллективного Запада ждут от бандеровцев. Цинично отводят взгляд от их преступных деяний», – заявила она.

    Российские следственные органы проведут все необходимые действия для выявления виновных, и они понесут заслуженное наказание. Захарова добавила, что это будет происходить аналогично многим другим выявленным преступлениям киевского режима. «Мы сделаем это сами», – уверенно заявила она.

    Ранее российские военные освободили в Курской области населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

    Пленный ВСУ рассказал о расстрелах не говорящих по-украински в Курской области. В полицию на розыск жителей Курской области подано почти 1,2 тыс. заявлений.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».

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