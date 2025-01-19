Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, российские войска закрепились на территории шахты и продолжают выбивать противника. Рогов отметил: «Наши войска продолжают бои за освобождение Котлино, расширяя зону своего контроля», передает РИА «Новости».

Рогов ранее сообщал, что Вооруженные силы России вошли в Котлино, за его освобождение начались бои. Через это село проходит важная автомобильная и железная дорога, связывающая Красноармейск (украинское название Покровск) с Днепропетровской областью Украины.

В воскресенье Рогов сообщил, что гарнизон ВСУ в селе Великая Новоселка на западе ДНР оказался в оперативном окружении, украинским военным предстоит прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.

Ранее сообщалось, что украинские войска были вынуждены начать отступление к границе Днепропетровской области, чтобы сохранить контроль над последними линиями обороны, расположенными на подконтрольных Киеву территориях ДНР.