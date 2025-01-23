Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.9 комментариев
Режим Зеленского назвали самым страшным со времен Второй мировой
Профессор назвал режим Зеленского самым страшным со времен Второй мировой
Построенный Владимиром Зеленским режим на Украине стал самым страшным в Европе со времен Второй мировой войны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Я не думаю, что с 1945 года в Европе был такой зловещий и коррумпированный режим, как созданный Зеленским», – цитирует профессора РИА «Новости».
В декабре Малинен заявлял, что Украина должна капитулировать, чтобы достичь мира, и стать нейтральным государством, признав потерю территорий.