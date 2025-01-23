Ветеран СВО занялся патриотическим воспитанием в Екатеринбурге

Tекст: Валерия Городецкая

Шиляев руководит юнармейским отрядом «Спарта» и работает замдиректора школы №17. За свою службу Даниил был награжден медалями за храбрость и отвагу. В марте 2023 года он подписал контракт с Минобороны и служил в штурмовом батальоне «Урал», где проявил героизм и получил серьезные ранения.

Ветеран СВО Алексей Осолодкин трудоустроился педагогом-воспитателем кадетских классов в школу №15 Вологды при содействии Фонда защитников Отечества, говорится в сообщении в группе «Объясняем.Вологодская область» в соцсети «ВКонтакте». Он также готовится к участию во Всероссийском Кубке Защитников Отечества по зимним видам спорта, который состоится в марте в Ханты-Мансийске.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о необходимости оказания внимания и поддержки ветеранам специальной военной операции. Говоря о конкретных примерах, губернатор рассказал в своем Telegram-канале о ветеране Артеме Савитских, который после возвращения из зоны боевых действий обратился с вопросом трудоустройства. Сейчас Савитских работает и строит карьеру в Центре экономического развития Елизовского района.

В Новом Уренгое ветеранам спецоперации вручили удостоверения, подтверждающие их членство в ямальской Ассоциации ветеранов СВО, сообщает Telegram-канал «Ямал Медиа». Ассоциация создана для представления и защиты интересов ветеранов, а также для активного участия в патриотическом воспитании граждан.

На Ямале ветераны активно взаимодействуют с координаторами регионального филиала фонда «Защитники Отечества» и другими организациями. Они проводят «Уроки Мужества» в школах, участвуя в воспитании подрастающего поколения.

Кроме того, ветераны помогают организовывать и собирать гуманитарную помощь.