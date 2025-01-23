В Пермском крае заявили об отсутствии запросов на переименование улицы Кобейна

National Interest: Ракета «Орешник» лишает авианосцы США смысла существования

Tекст: Валерия Городецкая

«Когда российская ракета «Орешник» нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепре (Днепропетровск – прим. ВЗГЛЯД), из глаз ангелов-хранителей авианосцев по всему миру потекли слезы», – пишет National Interest. Издание отмечает, что гиперзвуковая ракета поразила достаточно большую площадь предприятия. В статье ракета называется «гиперзвуковым дробовиком», который обстреливает цель многочисленными боеголовками из разделяющейся головной части.

И большой и медленный авианосец является простой целью для «Орешника». Хотя авианосец сам по себе трудно уничтожить, но топить его не требуется – достаточно просто вывести его из строя и заставить вернуться в порт.

Авторы указывают, что стоимость изготовления одного «Орешника» может быть сравнима с российской межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс», которая в 2023 году оценивалась примерно в 40,3 млн долларов, в то время как строительство одного авианосца класса «Нимиц» обходится США в 6,2–11,2 млрд долларов. Таким образом, даже потратив для уничтожения одного авианосца до 50 ракет, их стоимость будет существенно ниже цены корабля, пишет издание. При этом для уничтожения авианосца, вероятно, вполне хватит одной ракеты «Орешник».

Ранее экс-советник по нацбезопасности США генерал Макмастер заявил, что для создания системы ПВО, способной перехватить российскую ракету «Орешник», потребуется не менее 15 лет.