Эксперт рассказал об опасных расширениях в Google Chrome

Палант опубликовал отчет о новых методах манипуляций в Chrome Web Store. Он выяснил, что многие расширения используют неочевидные механизмы продвижения, внедряя нерелевантные ключевые слова для улучшения позиции в результатах поиска. Это затрудняет пользователям поиск реальных и полезных приложений, заставляя их сталкиваться с ненужными и потенциально опасными расширениями.

Проблема коренится в локализации описаний расширений. Разработчики внедряют ключевые слова конкурентов на редких языках, таких как суахили или эстонский. Алгоритмы Chrome Web Store принимают во внимание эти описания, независимо от языка интерфейса пользователя, что позволяет вредоносным расширениям занимать высокие позиции по популярным запросам. Среди компаний, злоупотребляющих этими методами, выделяются Kodice LLC, Karbon Project LP и BroCode LTD.

Палант также указал на наличие расширений, таких как PDF Toolbox, которые перенаправляют запросы пользователей на сторонние сайты для получения прибыли. Несмотря на удаление некоторых из этих вредоносных расширений, их разработчики продолжают создавать аналогичные проекты. Это свидетельствует о масштабности проблемы, так как в магазине обнаружено более 920 подозрительных приложений. Исследователь утверждает, что Google знает о таких манипуляциях, но пока не устранила лазейку.