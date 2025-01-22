Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».7 комментариев
Украина усомнилась в эффективности ударов беспилотниками по России
UnHerd: Украинская разведка усомнилась в результативности атак дронов по России
Украинская разведка считает атаки беспилотниками по России малоэффективными и зависимыми от западных поставок, что ставит под сомнение их дальнейшую целесообразность, сообщает британское издание UnHerd.
Как сообщает СМИ со ссылкой на украинскую разведку, Россия быстро восстанавливает объекты, поврежденные в результате ударов беспилотников ВСУ.
Издание сообщает, что российская сторона смогла восстановить поврежденные нефтяные объекты в течение недели, а данные о масштабах ущерба засекречены. Это позволяет Кремлю рассматривать атаки как управляемое раздражение, а не как серьезную угрозу, передает Ura.ru.
Украинские источники отмечают, что эффективность ударов дронов ВСУ сомнительна и не способна повлиять на исход конфликта. Однако Украина продолжает нуждаться в дронах и ракетах, чтобы попытаться дестабилизировать российскую экономику и вынудить Россию к переговорам на условиях Киева.
Тем не менее наличие ракет у Украины полностью зависит от решений, которые принимает Запад.
Ранее российская система ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями.
Также сообщалось, что российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территорией Крыма.