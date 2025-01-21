Над Крымом уничтожили семь украинских БПЛА

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, российские средства противовоздушной обороны перехватили семь украинских беспилотников над Крымом. Это произошло 21 января в промежутке между 19.20 и 20.15 по московскому времени.

В Министерстве обороны России уточнили, что все беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными комплексами ПВО, что предотвратило возможные угрозы, связанные с их полетом над территорией Республики Крым.

Министерство обороны не предоставило дополнительных подробностей об инциденте, включая информацию о том, какие именно модели беспилотников были использованы украинской стороной.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью.