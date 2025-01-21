Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.8 комментариев
Над Крымом уничтожили семь украинских БПЛА
Российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов, пролетавших над территорией Крыма.
Как сообщает ТАСС, российские средства противовоздушной обороны перехватили семь украинских беспилотников над Крымом. Это произошло 21 января в промежутке между 19.20 и 20.15 по московскому времени.
В Министерстве обороны России уточнили, что все беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными комплексами ПВО, что предотвратило возможные угрозы, связанные с их полетом над территорией Республики Крым.
Министерство обороны не предоставило дополнительных подробностей об инциденте, включая информацию о том, какие именно модели беспилотников были использованы украинской стороной.
Ранее дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью.