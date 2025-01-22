Лавров заявил о единении России и Киргизии в борьбе с терроризмом

Сомелье рассказала о вине с русским названием на инаугурации Трампа

Tекст: Татьяна Косолапова

На инаугурации президента США Дональда Трампа гостям предложили игристое вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural.



«Согласно информации, которую публикуют в СМИ, Дональд Трамп уже во второй раз выбирает определенное вино для своей инаугурации – Korbel Cellars Natural Methode Champenoise Russian River Valley, произведенного в США. Однако нет информации о конкретном винтаже (годе урожая) вина, сопровождавшего событие. А это важно для понимания и описания его дегустационных характеристик», – говорит Денисова.

Если рассматривать саму винодельню, используемые сорта винограда и методы винификации (производства вина), продолжает специалист, известно, что винодельня Korbel Cellars в долине Русской реки в округе Сонома в Калифорнии основана в 1882 году тремя братьями Корбел, иммигрантами из тогдашней Богемии (Чехии), которая, в свою очередь, известна прежде всего своими игристыми винами по «традиционной» («шампанской») технологии. Винодельня культивирует такие международные сорта винограда, как Шардоне, Пино Нуар, Совиньон Блан и Каберне Совиньон. Игристые вина и на сегодняшний день являются главным направлением деятельности винодельни, однако там производятся также и тихие вина. Кроме того, отмечает собеседница, Korbel также производит бренди.

В 1954-м винодельня была куплена Адольфом Хеком, и к 1984 году она перешла во владение сына Адольфа – Гари. Под управлением Хека годовой объем производства увеличился со 150 000 ящиков до 1,3 миллиона, и к 2011 году Korbel стал 12-м по величине производителем в США. Korbel Champagne Cellars также основали Russian River Brewing Company – предприятие по производству пива, хотя сегодня они больше не владеют ею.

«Самое дорогое игристое вино в списке этой винодельни, отмеченное многочисленными наградами, и самое популярное в ее линейке – игристое вино Le Premier из сортов винограда Шардоне и Пино Нуар, 12–12,5% алкоголя. Оно характеризуется яркими богатыми насыщенными нотами фруктов, яблок, бриоши, персиков, весьма традиционными для шампанского в его классическом, французском, смысле. Идеальными рекомендуемыми гастрономическими сочетаниями к винам подобного стиля считаются морепродукты – моллюски, крабы, лобстеры. Возможно, именно это вино было подано на инаугурации Трампа», – предполагает сомелье.

Также эксперт обращает внимание на то, что сын Трампа, Эрик, владеющий винодельней Trump Winery, выпустил специально к знаковому событию своего отца лимитированное игристое вино – Presidential Reserve Inaugural Edition, однако инаугурацию сопровождало вино другой винодельни, а не семейной.

Русская река (Russian River) в Калифорнии (впадает в Тихий океан неподалеку от Сан-Франциско) получила свое название в XIX веке во время освоения Калифорнии первопроходцами из России. Они обосновали тут крепость, которая ныне носит название Форт-Росс. А реку с индейским названием Ашокауна переименовали в Славянку. После продажи земель американцам река стала называться Русской.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего можно ожидать от нового главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в первый год президентского срока.