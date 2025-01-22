Фабричников назначен генконсулом России в Саппоро

Путин: Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин отметил, что внешнеполитическая связь и совместные усилия России и Китая играют важную и стабилизирующую роль в международных делах, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул: «Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом».

По словам российского президента, сотрудничество между двумя странами способствует стабилизации международной обстановки, что имеет особую значимость на фоне текущих глобальных вызовов.

Как в ходе видеовстречи с Путиным заявил китайский лидер Си Цзиньпин, в 2024 году Россия и Китай достигли ряда важных соглашений благодаря трем встречам лидеров в Пекине, Астане и Казани, содействуя реформированию глобальной системы управления через взаимодействие в ООН, БРИКС и других организациях.

Си Цзиньпин также объявил о намерении КНР вывести на новый уровень российско-китайские отношения в 2025 году.

Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели видеоконференцию.