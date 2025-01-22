Tекст: Вера Басилая

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о случае, когда украинские пограничники убили мужчину, пытавшегося покинуть страну, заплатив им взятку. Солдат отметил, что пограничники согласились пропустить беглеца, но после этого застрелили его, передает РИА «Новости».

Другого мужчину, который также пытался пересечь границу за взятку, пограничники связали и доставили в зону проведения специальной военной операции. Солдат подчеркнул, что данный случай не был единичным, и предположил, что многие украинцы покинули страну, когда у них была такая возможность.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов рассказал, что украинские пограничники расстреляли несколько десятков человек, которые пытались переплыть реку Тиса и сбежать от мобилизации в Румынию.

Украинский военнослужащий поделился, что его знакомый сбежал в Польшу за 3 тыс. долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.

В начале декабря Bloomberg сообщил, что на фоне усталости, дефицита кадров и попыток сдержать наступление России число дезертирств и самовольных отлучек в ВСУ увеличилось в шесть раз с 2022 года.