МВД Казахстана предупредило о метели на республиканских трассах

Из-за метели в Казахстане ограничили движение на 43 автодорогах в 15 областях

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам с просьбой воздержаться от поездок по республиканским трассам. Это связано с ухудшением погодных условий: метелью, сильным ветром и гололедицей. В текущий момент введено ограничение движения на 43 автодорогах в 15 областях страны, что составляет 25% от всех республиканских дорог.



По данным МВД, более 1,4 тыс. машин, включая 900 грузовиков и 500 легковых автомобилей, застряли на закрытых участках дорог. В этих транспортных средствах находятся около 2,9 тыс. человек. Всем застрявшим оказывается необходимая помощь, включая обеспечение горячим питанием и доставку в пункты обогрева. Развернуто более 140 таких пунктов для водителей и пассажиров.

В столице республики, Астане, продолжается снегопад, а порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Из-за непогоды в городе возможны задержки рейсов 21-22 января. Ученики первых смен школ с 0 по 9 классы переведены на дистанционное обучение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе Алма-Ата-Екатеринбург из-за бурана скопилось более тысячи машин, что вызвало серьезные задержки в движении. Паромная переправа между Сахалином и материком временно закрыта из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных циклоном, накрывшим Татарский пролив. На трассе Астана – Петропавловск в Казахстане из-за метели и плохой видимости столкнулись до 95 человек, и спасатели уже доставили двух пострадавших в ближайшие лечебные учреждения.