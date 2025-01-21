Tекст: Евгения Караваева

Как передает Ura.ru со ссылкой на Baijiahao, китайское издание предупреждает, что президент США Дональд Трамп разгневан на Владимира Зеленского из-за его соглашения о безопасности с Данией. В статье Baijiahao подчеркивается, что в соответствии с соглашением Украина обязана направить свои войска в течение суток в случае агрессии против Дании или ее территорий.

Украина может оказаться в сложной ситуации, если США действительно начнут военное вторжение в Гренландию, о чем говорит Трамп. В стремлении усилить безопасность, Украина, по мнению китайских журналистов, не учла возможные последствия своих обязательств перед Данией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова язвительно прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского посетить инаугурацию Дональда Трампа, который сослался на дела дома.