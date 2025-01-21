Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.8 комментариев
Соглашение с Данией ставит Украину на грань войны с США
Соглашение о безопасности между Украиной и Копенгагеном, по которому Киев обязан после нападения на Данию в течение 24 часов направить войска, может привести к конфликту между Киевом и Вашингтоном, если тот решится аннексировать Гренландию.
Как передает Ura.ru со ссылкой на Baijiahao, китайское издание предупреждает, что президент США Дональд Трамп разгневан на Владимира Зеленского из-за его соглашения о безопасности с Данией. В статье Baijiahao подчеркивается, что в соответствии с соглашением Украина обязана направить свои войска в течение суток в случае агрессии против Дании или ее территорий.
Украина может оказаться в сложной ситуации, если США действительно начнут военное вторжение в Гренландию, о чем говорит Трамп. В стремлении усилить безопасность, Украина, по мнению китайских журналистов, не учла возможные последствия своих обязательств перед Данией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова язвительно прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского посетить инаугурацию Дональда Трампа, который сослался на дела дома.