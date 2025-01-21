Флорида первой начала называть Мексиканский залив Американским

Флорида первой из штатов США начала называть Мексиканский залив Американским

Tекст: Мария Иванова

Десантис в своем указе об объявлении режима чрезвычайной ситуации впервые официально назвал Мексиканский залив Американским заливом, сообщает ТАСС. Этот шаг стал первым среди властей штатов США, даже до появления официального указа президента Дональда Трампа. Десантис отметил, что сильная зимняя непогода ожидается в Северной Флориде начиная с 21 января.

Газета The New York Times подчеркнула, что Десантис употребил название «Американский залив» спустя несколько часов после того, как Трамп заявил о своем намерении переименовать внутреннее море Атлантики во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго 7 января.

Президент США Дональд Трамп опубликовал указ о переименовании залива на сайте Белого дома, отмечая его экономическую важность для страны.

В указе Трампа говорится, что Мексиканский залив, который является «самым большим заливом в мире», сохраняет ключевое значение для американской экономики. Таким образом, новое название призвано признать его критическую важность и процветание.

Трамп ранее обосновывал планы переименования Мексиканского залива тем, что новое название звучит «красиво и уместно».

Между тем президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила вернуть название Мексиканская Америка всему континенту.