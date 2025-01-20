Социолог объяснила подоплеку самого грустного понедельника в году

Социолог Очкина рассказала, почему 20 января в этом году считается самым депрессивным днем

Tекст: Татьяна Косолапова

В мире наступил Blue Monday – «печальный понедельник», день, считающийся наиболее депрессивным в году, который выпал в 2025-м на 20 января. Этому дню такое название дал британский психолог Клифф Арнал в 2005 году. Он вычленил его по специальной формуле, которая учитывала в том числе метеорологические, психологические и экономические данные.



«Я не знаю, насколько можно вычислить точную дату для печали целой нации. Все же любые внешние обстоятельства, что социальные, что метеорологические, что иные на разных людей действуют по-разному. Так что грустный понедельник для меня только метафора усталости от зимы и некоторой ошалелости от того, сколько денег унесли новогодние праздники», – говорит Очкина.

Социолог объясняет, что 14 января делит зиму ровно пополам. Для россиян – это Старый Новый год и конец праздников. Далее убирается елка, начинается рутина – волшебство и безделье кончились, а проблемы никуда не ушли. Соответственно, на фоне всего этого вполне можно загрустить, говорит специалист. Однако напрямую это зависит ни от даты, ни от пола или возраста, статуса или благосостояния, а от конкретных обстоятельств.

«Если вы влюблены, или купили квартиру, получили работу мечты или, например, закончили какую-то работу за каникулы, то последующие понедельники еще долго будут для вас радостными. Если обстоятельства не ахти или, не дай бог, печальны или даже трагичны, так грустить вы будете не по мистической формуле, а вполне по реальному поводу», – подчеркивает специалист.

При этом она отмечает, что в целом женщины и мужчины одинаково «не любят понедельники». Отношение же у людей к началу рабочей недели зависит от содержания труда: чем оно полнее и интереснее, тем человек активнее спешит на работу.

«Могу предположить, что у мужчин чаще бывает дело по душе, менее монотонное, с большими степенями свободы, а женщины могут уставать от «домашней смены» и спешить на работу. И потом, отношение к понедельникам у каждого россиянина зависит и от взаимоотношений в коллективе», – заключила Очкина.