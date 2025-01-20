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Экс-командира элитной бригады ВСУ задержали из-за массового дезертирства
СБУ задержала экс-командира подготовленной во Франции бригады ВСУ за сокрытие дезертирства
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина из-за сокрытия фактов самовольного оставления службы личным составом как в Евросоюзе, так и на фронте.
Решение было принято при содействии министра обороны Рустема Умерова и главкома ВСУ Александра Сырского. Рюмшина обвиняют в том, что он не информировал правоохранительные органы о массовых случаях самовольного оставления службы бойцами бригады, передает ТАСС.
Экс-командиру готовятся предъявить обвинение по статье о бездействии военной власти в условиях военного положения. Согласно статье, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Офис генпрокурора Украины, также сообщивший о задержании, подчеркнул, что бездействие Рюмшина могло негативно повлиять на выполнение оборонительных функций ВСУ.
Напомним, 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с проблемами дезертирства из-за низкой мотивации и недостаточного оснащения.
Минобороны Франции ранее сообщило, что «десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали. Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине начали расследование по статье «Дезертирство» в отношении обученной во Франции бригады «Анны Киевской». Сообщалось, что 1,7 тыс. из 2,3 тыс. обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.