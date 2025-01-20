Иран пригрозил выходом из ДНЯО при восстановлении санкций

МИД Ирана заявил о намерении выйти из ДНЯО при восстановлении санкций СБ ООН

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае восстановления антииранских санкций Совбеза ООН, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

Возможность выхода связана с применением механизма snapback, который позволяет вернуть международные санкции против Тегерана.

Недавно западные СМИ сообщили, что во время переговоров с «евротройкой» иранские дипломаты предупредили о возможном выходе страны из ДНЯО. Это может произойти, если Запад решит активировать механизм snapback. Иранские представители также намекнули на возможность изменения своей ядерной доктрины в ответ на действия западных стран.

Эсмаил Багаи подчеркнул, что Иран не обсуждает с другими странами свои оборонные или военные возможности. Однако он ясно дал понять, что в случае активации snapback Иран может пересмотреть свое участие в международных договорах. Багаи отметил, что у страны не будет причин оставаться в таких соглашениях, если санкционный режим будет восстановлен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios заявил, что команда Байдена обсуждает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана, а также сообщалось, что в Иране пригрозили изменением своей ядерной доктрины в ответ на потенциальные угрозы.