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    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    9 комментариев
    20 января 2025, 11:32 • Новости дня

    Иран пригрозил выходом из ДНЯО при восстановлении санкций

    МИД Ирана заявил о намерении выйти из ДНЯО при восстановлении санкций СБ ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранский МИД заявил о возможном выходе из ДНЯО, если западные страны восстановят санкции Совета Безопасности ООН, используя механизм snapback.

    Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае восстановления антииранских санкций Совбеза ООН, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

    Возможность выхода связана с применением механизма snapback, который позволяет вернуть международные санкции против Тегерана.

    Недавно западные СМИ сообщили, что во время переговоров с «евротройкой» иранские дипломаты предупредили о возможном выходе страны из ДНЯО. Это может произойти, если Запад решит активировать механизм snapback. Иранские представители также намекнули на возможность изменения своей ядерной доктрины в ответ на действия западных стран.

    Эсмаил Багаи подчеркнул, что Иран не обсуждает с другими странами свои оборонные или военные возможности. Однако он ясно дал понять, что в случае активации snapback Иран может пересмотреть свое участие в международных договорах. Багаи отметил, что у страны не будет причин оставаться в таких соглашениях, если санкционный режим будет восстановлен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios заявил, что команда Байдена обсуждает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана, а также сообщалось, что в Иране пригрозили изменением своей ядерной доктрины в ответ на потенциальные угрозы.

    19 января 2025, 17:11 • Новости дня
    Пезешкиан допустил возможность полного военного сотрудничества с Россией в будущем
    Пезешкиан допустил возможность полного военного сотрудничества с Россией в будущем
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности развивать военное сотрудничество с Россией, чтобы противостоять общим врагам и сохранить права обоих государств.

    Пезешкиан не исключил возможность налаживания военного сотрудничества между Тегераном и Москвой. Об этом он заявил в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для телеканала «Соловьев Live». Пезешкиан подчеркнул, что Иран и Россия должны развивать сотрудничество в военной сфере и безопасности, чтобы противостоять врагам, передает ТАСС.

    Он отметил, что у врагов не должно быть иллюзий, что с Ираном и Россией можно легко справиться. Президент Ирана также подчеркнул важность предотвращения разногласий между Москвой и Тегераном, которые могут использовать недружественные страны. «Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти», – добавил он.

    Иранский лидер обратил внимание на санкции, введенные против России и Ирана, указывая, что эти меры направлены на то, чтобы ослабить их позиции в международной политике. Пезешкиан подчеркнул, что Иран и Россия не должны позволять западным странам злоупотреблять возможными разногласиями между ними и должны сохранять взаимное уважение и защиту прав друг друга.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Иран практически полностью используют национальные валюты для взаиморасчетов, а также работают над интеграцией своих платежных систем.

    Напомним, в пятницу президент Ирана прилетел в Россию для встречи с Путиным. Российский лидер сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, а президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности.

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    17 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном включает обязательство не помогать агрессору, если одна из сторон подвергнется нападению.

    В третьей статье Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Россия и Иран договорились не оказывать помощь агрессору, если одна из сторон подвергнется нападению.

    Среди основных статей документа говорится, что Москва и Тегеран подтвердили стремление развивать военно-техническое сотрудничество, которое считают важной частью поддержания глобальной безопасности. Соглашение охватывает ряд сфер, таких как обмен военными и экспертными делегациями, заходы военных кораблей в порты друг друга, подготовка военных кадров и обмен курсантами и преподавателями.

    Дополнительно стороны планируют совместные морские операции по оказанию помощи и борьбе с пиратством. Также они договорились взаимодействовать в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и обеспечения международной безопасности.

    Россия и Иран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга и гарантируют неприменение односторонних мер, следует из соглашения. Они также намерены развивать независимую от третьих стран платежную инфраструктуру, переходя на расчеты в национальных валютах.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    17 января 2025, 14:29 • Новости дня
    Путин заявил о значении нового договора с Ираном

    Путин назвал новый договор с Ираном импульсом для сотрудничества России и Ирана

    Путин заявил о значении нового договора с Ираном
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Путин подчеркнул, что визит иранского лидера имеет особое значение, так как будет подписан большой базовый договор, который придаст импульс практическому сотрудничеству по всем направлениям, сообщает ТАСС.

    «Мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст нам возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего сотрудничества», – добавил Путин.

    Россия и Иран давно работают над созданием этого документа. Путин выразил удовлетворение завершением данной работы, отметив, что это позволит укрепить двусторонние отношения и развить сотрудничество в разных сферах.

    Путин также подчеркнул важность российско-иранских консультаций по международной повестке, которые востребованы как в мире, так и на Ближнем Востоке. Он отметил, что такая координация помогает укреплять позиции обеих стран на международной арене.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Президент Ирана в ходе визита в Москву возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, выразив уважение к павшим за Родину.

    Лидеры России и Ирана намерены провести совместную пресс-конференцию после переговоров в Кремле, где обсудят подписание важного договора о стратегическом партнерстве.

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    17 января 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность нового российско-иранского договора, который направлен на усиление двустороннего сотрудничества в различных областях, включая политику и безопасность.

    Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом дал высокую оценку подписанному между двумя странами договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает ТАСС. Российский лидер заявил, что документ является прорывным и нацелен на улучшение отношений между Россией и Ираном.

    «Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – подчеркнул президент. Документ, по его словам, ставит перед странами амбициозные задачи и намечает ориентиры для углубления двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе.

    Путин добавил, что договор охватывает различные сферы, включая политику, безопасность, торговлю и инвестиции, а также гуманитарные области. Он отметил, что документ создает необходимые условия для стабильного и устойчивого развития как России, так и Ирана, а также всего Евразийского региона.

    Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.

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    18 января 2025, 12:09 • Новости дня
    При стрельбе у Верховного суда в Тегеране убиты двое судей

    IRNA: Двое судей убиты при стрельбе у Верховного суда в Тегеране

    При стрельбе у Верховного суда в Тегеране убиты двое судей
    @ Walter G. Allgoewer/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    У здания Верховного суда в Тегеране была совершена стрельба, в результате которой погибли двое судей и один получил ранения, сообщает агентство IRNA.

    В Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба. В результате нападения погибли двое судей, а еще один получил ранения, передает ТАСС.

    По предварительной информации, нападавший открыл огонь по судьям, которые выходили из здания суда. Имя и мотивы стрелка пока не раскрываются. Несмотря на оперативную работу полиции, ему удалось скрыться с места преступления.

    Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые ведут расследование. Власти страны рассматривают произошедшее как террористический акт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года в столице Чада Нджамене вооруженные неизвестные совершили нападение на президентский дворец, в связи с чем центр города оказался под военным контролем.

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    17 января 2025, 17:27 • Новости дня
    Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
    Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Церемония подписания состоялась в Кремле после переговоров, передает ТАСС. Документ предусматривает вывод отношений между Москвой и Тегераном на новый уровень стратегического партнерства.

    Договор закрепляет правовые рамки для долгосрочного сотрудничества и охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт и промышленность. В тексте также предусмотрено взаимодействие в сфере сельского хозяйства, культуры, науки и технологий.

    Напомним, в пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, а президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности.

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    17 января 2025, 19:24 • Новости дня
    Россия и Иран обсудили взаимную отмену визового режима

    Россия и Иран обсудили взаимную отмену визового режима между странами

    Россия и Иран обсудили взаимную отмену визового режима
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и Иран на уровне президентов обсудили шаги по введению безвизового режима, что было подтверждено на пресс-конференции после подписания стратегического соглашения.

    На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о начале работы над отменой визового режима с Россией, передает ТАСС.

    Пезешкиан заметил: «Что касается безвизового режима между нашими странами, мы обсудили его в Договоре [о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном] и будем обсуждать дальше». Договоренности о безвизовом режиме обсуждаются на фоне укрепления двусторонних отношений.

    Напомним, Россия и Иран практически полностью используют национальные валюты для взаиморасчетов и работают над интеграцией своих платежных систем.

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном позволит усилить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и других областях отношений между странами.

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    17 января 2025, 18:28 • Новости дня
    Путин: Россия может поставлять до 55 млрд кубометров газа Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона в случае строительства газопровода сможет начать поставки газа иранской стороне от 2 млрд кубометров в год, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

    Проекты газопровода в Иран и коридор «Север – Юг» находятся в работе, они оба очень важны и интересны, заявил глава Российского государства, передает ТАСС.

    «Если говорить об объемах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до 2 млрд кубических метров, а в целом это может выйти на объемы поставки в Иран 55 млрд кубических метров газа в год», – пояснил он.

    Путин отметил, что стороны ведут переговоры по сотрудничеству в сфере нефти.

    Ранее Путин и Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами.

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    18 января 2025, 22:20 • Новости дня
    Иран показал подземную базу для военных кораблей

    КСИР Ирана раскрыл подземную базу с выходами в Персидский залив

    Tекст: Денис Тельманов

    Командующий ВМС КСИР Ирана Алиреза Тангсири продемонстрировал подземную базу, расположенную на глубине 500 метров, с системой тоннелей и выходами к Персидскому заливу.

    Иранская гостелерадиокомпания опубликовала видеосюжет о подземной базе, предназначенной для размещения военных кораблей и катеров, сообщает ТАСС. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири описал сооружение как «хорошо защищенный подземный город кораблей».

    База расположена на побережье Персидского залива и имеет сложную систему протяженных тоннелей. Глубина расположения достигает 500 метров. База оснащена несколькими выходами в Персидский залив, что позволяет быстро спустить корабли на воду.

    По словам главы Корпуса Хосейна Салами, количество кораблей на этой базе составляет лишь часть от всего военно-морского флота КСИР. Салами подчеркнул, что новая база укрепит возможности Ирана противодействовать угрозам, исходящим и из-за пределов Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран обсудили шаги по введению безвизового режима. Договор о стратегическом партнерстве между странами включает обязательство не помогать агрессору при нападении на одну из сторон. Россия сможет начать поставки газа Ирану от 2 млрд кубометров в год в случае строительства газопровода.

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    17 января 2025, 15:32 • Новости дня
    Президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности

    Президент Ирана Пезешкиан заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном позволит усилить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и других областях отношений между странами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Пезешкиан на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном позволит расширить все аспекты двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Президент Ирана подчеркнул, что договоренность позволит укрепить связи в сферах безопасности, экономики, культуры и торговли. «Я уверен, что после подписания договора наши отношения с каждым годом будут укрепляться во всех сферах – безопасности, экономики, культуры, торговли», – отметил Пезешкиан.

    Он также заверил российского лидера в решимости Ирана выполнить все достигнутые и будущие договоренности с Россией. Иранский президент подчеркнул, что перед поездкой в Россию все ранее достигнутые договоренности были тщательно обсуждены в Тегеране.

    «Мы преодолели все барьеры, которые могли бы возникнуть на пути подписания договора о партнерстве. Мы полны решимости выполнить все договоренности», – добавил Пезешкиан.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным, на которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Президент России Владимир Путин заявил, что новый договор будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.

    Подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений состоится 17 января в Кремле и будет отличаться от предыдущего соглашения военной составляющей.

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    17 января 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин и президент Ирана начали переговоры в Кремле

    Президент Ирана и Путин начали переговоры в Кремле

    Путин и президент Ирана начали переговоры в Кремле
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин начал в Кремле переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

    Эти переговоры подчеркивают важность двусторонних отношений между двумя странами и потенциальное сотрудничество в различных областях, сообщает ТАСС.

    В числе ключевых вопросов будет ситуация на Ближнем Востоке, включая Сирию и палестино-израильский конфликт, а также обстановка в Закавказье и вокруг иранской ядерной программы.

    Кроме того, стороны намерены уделить особое внимание перспективам расширения двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

    По итогам переговоров Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

    Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Президент Ирана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, подчеркнув уважение к павшим за Родину.

    Президенты России и Ирана намерены провести совместную пресс-конференцию после переговоров, где планируют обсудить подписание важного договора о стратегическом партнерстве.

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    17 января 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин рассказал о строительстве новых блоков АЭС в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Иран продолжают сотрудничество в энергетике, включая проект госкорпорации «Росатом» по строительству двух новых блоков АЭС «Бушер», сообщил президент РФ Владимир Путин.

    Путин сообщил о прогрессе в реализации совместного проекта России и Ирана в области энергетики, передает РИА «Новости». В рамках этого сотрудничества Росатом реализует проект по сооружению двух новых блоков АЭС «Бушер» в Иране.

    Российский лидер подчеркнул важность энергетического сотрудничества между двумя странами, отметив, что строительство новых блоков АЭС внесет значительный вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана.

    Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал договор с Ираном прорывным, а также сообщил о возможности запуска новых совместных проектов в сфере энергетики.

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    17 января 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин назвал обстоятельными переговоры с Пезешкианом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Состоявшиеся в российской столице переговоры российской и иранской стороны были обстоятельными, заявил президент России Владимир Путин.

    «Искренне рад приветствовать в Москве президента Исламской Республики Иран господина Масуда Пезешкиана, с которым мы только что завершили обстоятельные переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что Россия придает первостепенное значение укреплению дружеских и добрососедских отношений с Ираном. В их основе лежат принципы равноправия, уважения и учета интересов друг друга.

    Также отношения между странами базируются на взаимовыручке и поддержке, это воплощается в конкретных делах, сказал президент.

    Напомним, в пятницу президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами.

    Путин указывал, что новый договор поспособствует укреплению сотрудничества во всех сферах.

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    17 января 2025, 14:37 • Новости дня
    Путин сообщил о планах новых энергетических проектов с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом сообщил о возможности запуска новых совместных проектов в сфере энергетики.

    «Мы продолжаем наши крупные проекты, включая проекты в области атомной энергетики», – сказал российский лидер, добавив, что имеются и другие потенциальные проекты в этой области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул важность подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, по его мнению, поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономических связей между Москвой и Тегераном. Президент отметил, что несмотря на приемлемый темп сотрудничества, товарооборот за десять месяцев 2024 года вырос на 15,5%. Этот показатель Путин назвал хорошим.

    В пятницу президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле.

    Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ранее иранский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, подчеркнув уважение к павшим за Родину.

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    17 января 2025, 12:36 • Новости дня
    Посол Ирана назвал соглашение с Россией сигналом к новому миропорядку

    Tекст: Александра Юдина

    Иран вскоре планирует одобрить соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, несмотря на политические изменения в стране, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Дипломат подчеркнул, что данный документ, подписанный в декабре 2023 года, является одним из ключевых в области региональной торговли, передает ТАСС. Он играет значительную роль в развитии торговых отношений Ирана с Евразийским регионом, особенно с Россией, крупнейшим рынком в регионе.

    По словам Джалали, несмотря на смену правительства в Иране и изменения в Меджлисе Исламского совета, соглашение было одобрено в декабре 2024 года. Теперь оно ожидает рассмотрения и одобрения Советом стражей.

    Посол также отметил, что после рассмотрения бюджета Советом стражей законопроект о соглашении будет включен в повестку дня.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва придает большое значение этому событию.


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    Байден зачислил Прибалтику в страны второго сорта

    Уходящая администрация Байдена нанесла, со слов политологов, «удар в спину» странам Прибалтики и Польше. Власти этих стран жестоко оскорблены и обижены – они так долго доказывали свою верность Вашингтону, а теперь оказались, с точки зрения Госдепа, странами второго сорта. О чем идет речь и почему в связи с этим в Прибалтике даже возникли страхи о том, что им придется договариваться с Россией? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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