СК завершил расследование дела против четырех военнослужащих ВСУ за теракты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против военнослужащих 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает ТАСС. В деле фигурируют Иван Фурлет, Юрий Задорожный, Юрий Сыченко и Юрий Хаюк. Они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области по статьям УК РФ.

Следствие выяснило, что в начале августа 2024 года эти военнослужащие незаконно пересекли государственную границу России. Оказавшись в селе Снагость Кореневского района, они использовали автоматическое стрелковое и крупнокалиберное огнестрельное оружие, а также взрывные устройства. Боевики устрашали местное население, занимали частные домовладения и ограничивали передвижение гражданских лиц.

Украинские военнослужащие неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению. В настоящее время все четверо находятся в местах содержания военнопленных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России завершил расследование дела против четырех бойцов 61-й бригады ВФУ, обвиняемых в организации терактов в Курской области, также российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте, и СК предъявил обвинения экс-главам администрации президента Украины.