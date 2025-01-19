Удар по КБ «Луч» в Киеве мог уничтожить иностранцев, обслуживающих HIMARS

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, удар российских военных по конструкторскому бюро (КБ) «Луч» в Киеве мог привести к гибели иностранных специалистов, которые занимались обслуживанием и производством западных вооружений, включая систему залпового огня HIMARS. Такую информацию предоставил военный эксперт Александр Степанов. Он отметил, что КБ «Луч» является важным объектом военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство управляемых ракет «Нептун» и реактивных снарядов для системы «Ольха».

Степанов подчеркнул, что уничтожение оборудования в КБ «Луч» может быть значительным ударом для технического сопровождения HIMARS. Он добавил, что с высокой вероятностью, наряду с техникой, могли погибнуть сотрудники Lockheed Martin, которые занимались сервисным обслуживанием данных систем. Эти специалисты могли находиться на Украине в рамках поддержания функционирования западных вооружений, поставляемых в страну.

Эксперт также отметил, что в КБ «Луч» может вестись производство различных ракетных систем, поступающих по западным каналам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар по КБ «Луч» в ответ на обстрелы ракетами ATACMS. Эксперт объяснил, что удары по заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч» имеют стратегическое значение. Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.