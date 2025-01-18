Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.18 комментариев
Завершена экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского
Эксперты завершили экспертизу после смерти Антона Коробкова-Землянского
Судебно-медицинская экспертиза по делу о смерти Антона Коробкова-Землянского завершена.
Эксперты провели судебно-медицинскую экспертизу после смерти Антона Коробкова-Землянского, бывшего пресс-секретаря певца Shaman и руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы». Об этом сообщил информированный источник РИА «Новости». «Экспертиза проведена», – прокомментировал собеседник агентства.
Коробков-Землянский скончался в ноябре прошлого года в Москве в возрасте 40 лет. Его смерть стала неожиданной для многих коллег и друзей. Церемония прощания с ним прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.
На церемонии присутствовали близкие, друзья и коллеги Коробкова-Землянского, в том числе певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, продюссер Игорь Матвиенко, певица Юта и блогер Татарка (Лиля Абрамова).
Как писала газета ВЗГЛЯД, смерть 40-летнего Антона Коробкова-Землянского могла быть вызвана отравлением, а детали трагедии предстоит выяснить после проведения экспертизы, которая установит точную причину смерти. На Троекуровском кладбище состоялось прощание с Антоном Коробковым-Землянским, которое посетили певец Ярослав Дронов (Shaman) и тележурналист Андрей Малахов.