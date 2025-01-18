Суд в США приговорил экс-министра Мозамбика к тюремному сроку

Экс-глава Минфина Мозамбика осужден в США на 8,5 года за коррупцию

Tекст: Денис Тельманов

Суд в Нью-Йорке вынес приговор бывшему министру финансов Мозамбика Мануэлю Чангу, передает Bloomberg. Чанг был осужден на 8,5 года тюрьмы по обвинению в коррупции и сокрытии крупных кредитов. Его арестовали в ЮАР в декабре 2018 года по запросу США.



Обвинение касалось сокрытия кредитов на сумму до 2 млрд долларов, выданных мозамбикским компаниям под государственные гарантии в американском банке. Судья Николас Гарауфис отметил, что Чанг причастен к мошенничеству на международном уровне и отмыванию денег, что стало причиной огромного долгового скандала в Африке. Тем не менее, ему зачли уже отбытые 6 лет под стражей.

Чанг возглавлял министерство финансов Мозамбика с 2005 по 2015 год. В июле 2023 года он был экстрадирован в США из ЮАР после долгих судебных разбирательств.

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