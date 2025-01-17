В Госдуме опровергли идею блокировки видеоигр с внутренней валютой

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что СМИ неверно интерпретировали его заявление, и что речи о блокировке популярных игр не идет. «Это не так. Никаких блокировок пока нет, и речи о массовых запретах не идет», – написал Метелев в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что видеоигры являются разновидностью контента, подобно кино и музыке, и должны регулироваться аналогично. Он указал на случаи использования игр в пропагандистских целях, например в Call of Duty, где пользователей вынуждают сражаться против против СССР и России. «Хочешь победить врага – воспитай его детей, гласит мудрая восточная пословица», – пояснил Метелев. Он добавил, что регулирование подобных игр уже используется в странах, таких как Германия, Британия и Китай.

По его словам, в России необходимо установить понятные правила для видеоигр, чтобы обеспечить безопасное пространство для молодежи. Он уточнил, что если компании хотят работать в России, они должны соблюдать местные законы. Рабочая группа, созданная по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, займется разработкой таких требований, подчеркнул Метелев.