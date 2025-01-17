Президент ЦАР заинтересовался русской культурой

Президент ЦАР Туадера отметил интерес к русской культуре на лекции в РХТУ

Tекст: Александра Юдина

Туадера заявил о своем интересе к русской культуре, сообщает ТАСС. Он выступил с лекцией в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева, где поделился своими впечатлениями о России.

Помимо Москвы, Туадера посетил и другие российские города, такие как Санкт-Петербург и Сочи, которые, по его словам, также представляют большой интерес с культурной и туристической точки зрения.

Накануне министерство природных ресурсов России и министерство шахт и геологии Центрально-Африканской Республики подписали меморандум о сотрудничестве при изучении недр и поиске полезных ископаемых в ЦАР.