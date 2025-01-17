Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.0 комментариев
Президент ЦАР заинтересовался русской культурой
Президент ЦАР Туадера отметил интерес к русской культуре на лекции в РХТУ
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера выразил интерес к русской культуре, выступая на лекции в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) им. Д.И. Менделеева, где рассказал о своих визитах в российские города.
Туадера заявил о своем интересе к русской культуре, сообщает ТАСС. Он выступил с лекцией в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева, где поделился своими впечатлениями о России.
Помимо Москвы, Туадера посетил и другие российские города, такие как Санкт-Петербург и Сочи, которые, по его словам, также представляют большой интерес с культурной и туристической точки зрения.
Накануне министерство природных ресурсов России и министерство шахт и геологии Центрально-Африканской Республики подписали меморандум о сотрудничестве при изучении недр и поиске полезных ископаемых в ЦАР.